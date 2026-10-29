Fútbol liguista: Neuquen eliminó a Oro Verde y se instaló en semifinales

Neuquen eliminó a Oro Verde y se instaló en semifinales de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol.

El Atlético Neuquen Club le ganó por 7 a 6 a Oro Verde, en la definición desde el punto del penal, tras empatar 1 a 1 (2 a 2 en el global) y se instaló en las semifinales de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol.

En los 90 minutos disputados en la Ciudad Universitaria, el equipo dirigido técnicamente por José Luis Mancuello igualó 1 a 1 en el encuentro revancha de cuartos de final y, por ende, el mano a mano se definió por penales. Es que en el encuentro de ida ambos elencos habían igualado 1 a 1.

Es de recordar que Club VF también es otros de los semifinalistas, ya que le ganó a Atlético Paraná por 2 a 0 en el estadio Aníbal Giusti, de Peñarol, y se instaló en la siguiente instancia del certamen de la Primera División.

Tras caer por 3 a 2 en el estadio Pedro Mutio, VF se impuso con un global de 4 a 3.

De esta manera, el ganador se convirtió en el segundo clasificado a las semifinales del certamen liguista. El primero fue Patronato, que derrotó a Don Bosco 1 a 0 el lunes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y selló con un global de 2 a 0.