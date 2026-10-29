Platense, a la final de la Copa Argentina tras vencer por penales a Atlético Tucumán

En los penales, y tras empatar 1 a 1, Platense derrotó a Atlético Tucumán y es finalista de la Copa Argentina.

Platense se metió en la final de la Copa Argentina 2026, donde enfrentará a Boca o Banfield, tras empatar 1-1 con Atlético Tucumán y vencerlo por 5-4 por penales en Salta. El Decano empezó arriba con gol del entrerriano Renzo Tesuri en el primer tiempo, pero a poco del complemento emparejó Nicolás Retamar.

Después, ya consumada la igualdad, nadie fallaba desde los 12 pasos hasta que Juan Pablo Cozzani le atajó su tiro a Gabriel Compagnucci, ex Patronato, y luego no falló Guido Mainero para la definición.

El partido en “La Linda”

El Decano, que es dirigido por Julio César Falcioni, se puso en ventaja a los 36 minutos de la primera mitad luego de que Tesuri controlara con mucha calidad tras un centro de Nicolás Laméndola para definir cruzado.

Sin embargo, el Calamar llegó a la igualdad cuando el encuentro rozaba la hora de juego a través de Retamar, quien conectó un tremendo cabezazo gracias a una precisa ejecución de tiro de esquina de Tomás Silva.

De esta manera, el primer finalista de la presente edición de la Copa Argentina tuvo que definirse en los penales. En los primeros cuatro remates de cada equipo se mantuvo la paridad. Pero el momento clave llegó en la quinta ejecución de Atlético Tucumán, ya que Cozzani le adivinó las intenciones a Compagnucci y atajó su tiro.

Luego la presión cayó sobre Guido Mainero. Pese a que el arquero Luis Ingolotti le adivinó el lugar, el disparo del jugador del Calamar fue tan potente y bien ubicado que terminó en gol y por ende en la clasificación para un equipo que en los últimos años se acostumbró a jugar instancias decisivas.

El otro finalista se definirá recién el 14 de noviembre, cuando Boca y Banfield se enfrenten en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.