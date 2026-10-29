River se bajó de la conferencia previa al Superclásico y la Liga Profesional suspendió el evento

A 24 horas de la conferencia de prensa, el Millonario se bajó del evento.

En la antesala del Superclásico del domingo en La Bombonera, River no formará parte de la habitual conferencia de prensa que organiza la Liga Profesional de Fútbol. Según informó la entidad, el Millonario “comunicó la decisión de no participar” a “menos de 24 horas para su desarrollo” y la LPF decidió suspender el evento.

La determinación del club de Núñez se da en medio de su conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y profundiza las diferencias de la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo con la gestión encabezada por Claudio Chiqui Tapia.

El evento, habitual en la previa de los clásicos y organizado en el marco de la fecha 16 del Torneo Mercado Libre Clausura 2026, iba a contar con la presencia de un futbolista de cada equipo. Ante la ausencia de uno de los protagonistas, la entidad resolvió darlo de baja.

En su comunicado, la LPF recordó que la conferencia se organiza desde hace varios años y que constituye “un compromiso habitual que todos los clubes asumen al inicio de cada temporada”, especialmente en los clásicos. Además, remarcó que la actividad “está reglamentada y aprobada por todas las instituciones”.

La organización también señaló que, durante los últimos 15 días, mantuvo “contacto permanente con ambas instituciones” para garantizar el desarrollo del evento y permitir que los clubes transmitieran un mensaje a sus socios e hinchas.

En esta oportunidad, incluso se había evaluado la posibilidad de que asistieran los entrenadores de ambos equipos. Sin embargo, ante la falta de definición de River, se decidió avanzar con la participación de los capitanes. Según la Liga, el Millonario “no dio más respuestas al respecto”.

La LPF explicó que estas conferencias buscan “desdramatizar” la rivalidad y generar contenido de alcance internacional, además de cumplir con compromisos comerciales que benefician a los clubes.

Por último, la entidad lamentó la postura de River y sostuvo que el club “evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias”, cuyo lema es: “Rivales, no enemigos”.