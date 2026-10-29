Se viene una gran jornada deportiva, con la maratón de la fiesta nacional de la avicultura

Una multitud volverá a ponerle color a una nueva edición de la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura 2026. La actividad se desarrollará el sábado 31 de octubre, desde las 17:00, bajo la organización de la Municipalidad de Crespo y de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura. Cuenta con el apoyo del sector privado y público. El epicentro será en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, frente al predio ferial de la FNA, donde estará el punto de largada y de llegada.

Los participantes podrán optar por dos recorridos: 10 kilómetros Competitivos (con inscripción) y 5 km Recreativos, Aeróbicos y Caminata Familiar (no requiere inscripción).

Una vez completado el circuito los competidores podrán acceder a los sectores que dispondrán de: masaje y kinesiología; puesto de hidratación, licuados proteicos y merienda saludable.

Bajo la consigna ‘Salí a la vereda y alentá a los corredores’, el intendente Marcelo Cerutti, junto a Jacinta Eberle (viceintendente), Evangelina Schmidt (secretaria de Economía, Hacienda y Producción), Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente); Andrés Spreafico (director de Integración y Participación Comunitaria), Francisco Morales (subdirector de Deportes), demás integrantes del equipo de gobierno y personas que componen el Voluntariado de la FNA, recorrieron las calles comprendidas en el circuito de la maratón.

En la oportunidad se dejó la invitación para que la prueba del sábado tenga toda la energía y entusiasmo que transmitimos los crespenses. ¡Por eso invitamos a los vecinos a salir a la vereda, aplaudir y alentar a los corredores! Porque cada palabra de aliento y cada aplauso también son parte de esta gran fiesta deportiva. ¡Hagamos que quienes recorran nuestras calles se lleven el mejor recuerdo de Crespo! ¡Nos vemos este sábado!

Puntos de aliento

Nuevamente, como ocurrió en las últimas ediciones, en diferentes sectores del trazado estarán los ‘Puntos de Aliento’, para ponerle color a la Maratón de la FNA y acompañar el paso de los participantes. Los mismos estarán ubicados en estos lugares: Misiones y 9 de Julio (Ritmos Latinos); Plaza ‘Héroes de Malvinas (Batucada); Plaza de las Américas (Teatro Cazafantasmas); Acceso Libertad (Muñecos Inflables); 9 de Julio y Entre Ríos (Música Alemana) y torreones del pórtico (J-cob DJ).

Además, a lo largo de los dos circuitos, también estarán los vecinos alentando a quienes forman parte de esta celebración deportiva, que marcará el inicio de una semana especial para nuestra ciudad y la región con la realización de la FNA el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

La carrera de calle ofrecerá dos recorridos atractivos, pasando por diferentes barrios y sectores de nuestra ciudad. Una propuesta de hacer actividad al aire libre, para fomentar la práctica deportiva y recreativa como una herramienta vital en beneficio de los buenos hábitos que influyen de forma directa en la salud física y mental.

Seguridad vial

La realización de la carrera contará con diversos dispositivos para ofrecer seguridad vial a todos los participantes y asistentes. A continuación, detallamos algunos aspectos a tener en cuenta:

-El ingreso a la ciudad por Ruta Nacional 12 y Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín estará cortado entre las 13:30 y 19:30, aproximadamente.

-El ingreso a la ciudad por Ruta Nacional 12 y Libertad estará cortado entre las 17:30 y 18:30, aproximadamente.

-En diferentes puntos de los circuitos de 10 y 5 km, habrá inspectores de tránsito, agentes de la Guardia Urbana Municipal y voluntarios, realizando cortes periódicos cuando pasen por esos lugares los participantes. Razón por la cual se recomienda a los conductores de vehículos, transitar con precaución y respetar las indicaciones.

-Estará habilitado para el estacionamiento vehicular el Parque ‘Del Centenario’. Mientras que, estará prohibido estacionar en calle De las Azucenas (entre Alfonsín y Kaehler).

El circuito para los 10 kms competitivos

La largada y llegada será en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Durante el recorrido los participantes unirán las siguientes calles de nuestra ciudad para completar la distancia prevista pasando por: Misiones, Luis Kaehler, Entre Ríos, Libertad, Hermandad, Santiago del Estero, Libertad, Los Reseros, Carbó, Blas Parera, Rocamora, Pasaje Echagüe, Avda. Belgrano, Alem, Avda. Independencia, Avda. Los Constituyentes, Urquiza, Roque Sáenz Peña, San Martín, Avda. Independencia, Avda. Esteban Pesante, Entre Ríos, San Arnoldo Janssen, Misiones y Acceso Alfonsín pasando por el pórtico y retornando al punto de partida.

El circuito para los 5 kms recreativos

La largada y llegada será en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Durante el recorrido los participantes unirán las siguientes calles de nuestra ciudad para completar la distancia programada pasando por: Misiones, Luis Kaehler, Entre Ríos, Avenida Libertad (ida y vuelta, retomando en la intersección con Córdoba), Los Reseros, Carbó, Blas Parera, Rocamora, Berutti, Entre Ríos, 9 de Julio y Acceso Alfonsín pasando por el pórtico y retornando al punto de partida.

Información para los 10 kms competitivos

-La entrega de kit y número a los corredores se realizará entre las 14:00 y 16:30, en el pabellón de la FNA. Ahí, también se tomarán inscripciones a quienes todavía no se hayan anotado.

-Para participar se debe ser mayor de 17 años.

-El costo de la inscripción es de $35.000.

-Habrá remeras para los primeros 200 inscriptos pagos. Si el participante se preinscribe y no paga, no ingresa en el conteo de las 200 remeras.

-Cada grupo Running/Gimnasio tendrá 1 liberado cada 10 corredores inscriptos. Para tramitar alta de liberación deberán comunicarse al teléfono: 54 9 3434 76-9503.

-Los pagos de la inscripción se pueden realizar al momento de inscribirse online. También se podrá hacer de manera presencial solo el sábado 31 de octubre en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

-Habrá 4 puestos de hidratación. Además, se entregará frutas en la llegada.

-Medallas finisher para todos los que arriben a la meta, entregando su número y chip.

-Premiación en efectivo en la general 1° al 5°, en ambas ramas (NO Acumulativos).

-Premiación en efectivo en la general local del 1º al 10º puesto (NO Acumulativos).

-Medallas del 1º al 3º en cada categoría.

-Cronometraje con sistema de chips, provisto por la empresa Cronomet.

• PREMIACIÓN GENERAL 10 KM. (no acumulativos para los premios)

CIFRA SIMILAR EN EL CLASIFICADOR DE MUJERES Y DE VARONES

1º) $260.000

2º) $190.000

3º) $160.000

4º) $120.000

5º) $80.000

• PREMIACIÓN GENERAL LOCALES 10 KM. (no acumulativos para los premios)

CIFRA SIMILAR EN EL CLASIFICADOR DE MUJERES Y DE VARONES

1º) $180.000

2º) $130.000

3º) $90.000

4º) $70.000

5º) $60.000

6º) $50.000

7º) $45.000

8º) $40.000

9º) $35.000

10º) $30.000

• LAS CATEGORÍAS MUJERES / VARONES

-17 a 19 años (calendario)

-20 a 24 años

-25 a 29 años

-30 a 34 años

-35 a 39 años

-40 a 44 años

-45 a 49 años

-50 a 54 años

-55 a 59 años

-60 a 64 años

-65 años en adelante

-Personas con discapacidad