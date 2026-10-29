Sin zonas pero con 30 equipos: el fútbol argentino cambiará otra vez su formato para 2027

A través de su Comité Ejecutivo, la Liga Profesional de Fútbol aprobó una reforma en el formato del campeonato de 2027. La competencia será todos contra todos (se eliminarán las dos zonas con 15 cada una), pero mantendrá los 30 equipos en la Primera División ya que se rechazó la posibilidad de 10 descensos para una sola temporada.

Esa posibilidad quedó descartada ante la negativa de gran parte de la junta, con la excepción de River y sin un dictamen por parte de Estudiantes, que por la sanción en la Supercopa, Juan Martín Cerolini uno de los vocales del Pincha no pudo ratificar su postura.

"Por amplia mayoría se ha votado este nuevo formato para el año que viene", confirmó el presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de la AFA, Cristian Malaspina, a la salida de las oficinas de la entidad en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires:

Además, el titular de la entidad de La Paternal remarcó la postura de Ignacio Villarroel, vicepresidente 2.º del club de Núñez, quien fue el único que no estuvo de acuerdo con la aprobación del nuevo esquema para la Primera División: "Solamente River planteó la postura de 20 equipos; en la mesa se propuso la moción para saber quién estaría de acuerdo con 10 descensos y, por unanimidad, excepto River, ninguno estaba convencido de fomentar esa cantidad de descensos masivamente".

Por otra parte, contestó ante la posibilidad de que se bajara paulatinamente la cantidad de equipos con el paso de los años y no de una sola tanda: "No se avanzó con la moción al respecto. El fútbol argentino tiene muchos estamentos que seguir discutiendo. Como presidente de Argentinos, no veo un consenso para ir en esa dirección porque es muy difícil votar en contra de los intereses; incluso hay grandes que podrían descender". Malaspina concluyó que "es difícil volver para atrás", ya que lo han intentado, pero "fracasaron".