TN en Concordia: Agustín Canapino puede consagrarse campeón de la Clase 3

Con el tramo final del campeonato en marcha, Agustín Canapino tiene la posibilidad de definir el título de la Clase 3 del TN APAT este fin de semana en Concordia. El piloto del Chevrolet Cruze número 86 lidera las posiciones y buscará ampliar la ventaja en la competencia que se disputará el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

En caso de que el oriundo de Arrecifes estire 20 puntos la diferencia actual, se consagraría campeón de la Clase 3 en el circuito entrerriano.

Todavía quedan en juego 105 unidades, correspondientes a los 42 que otorgará en Concordia y los 63 que habrá en disputa en Viedma, que albergará el Gran Premio Coronación y entregará puntaje y medio.

Un dato a tener en cuenta es que el reglamento estipula que en caso de empate en puntos "desempatará a su favor quien tenga mayor cantidad de resultados en pruebas finales (primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, etc), hasta lograr un desempate que permita proclamar al Campeón" y Canapino es, hasta el momento, el piloto más ganador de la temporada.

Santero deberá tener un buen fin de semana para intentar descontar y no perderle pisada al Titán para llegar con chances certeras a la última del año. En caso de no ganar la clasificación, quedar fuera de los 9 mejores en su serie y por detrás del puesto 20 en la final, Agustín será campeón llegando 4to o mejor, consigna Carburando.