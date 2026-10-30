Básquet asociativo: Sionista ganó fácil en Crespo y amplió su invicto

Sionista ganó fácil en Crespo y amplió su invicto en el Torneo Clausura de la APB.

En duelo de extremos en la tabla de posiciones, Sionista ratificó su poderío y derrotó de visitante a Unión en Crespo por un amplio 83 a 49 en la continuidad de una nueva semana de competencia en el torneo Clausura de la APB.

De este modo, el Centro Juventud es el único invicto que le queda a la competencia y alcanzó su 10ª victoria en cadena y es el único puntero del certamen.

En Crespo, Jerónimo Folmer con 20 puntos fue el goleador del elenco ganador y del partido, mientras que Juan Copetti, con 16 unidades, fue el destacado del local.

De entrada Sionista pisó fuerte en cancha ajena. Un parcial de 20 a 10 en el primer cuarto ya lo puso en ventaja. El partido quedó a tiro de la visita en el tercer segmento, allí metió una ráfaga de 34 a 13 que liquidó las acciones, da cuenta Paraná Deportes.

Es de recordar que la actividad de la semana comenzó el miércoles con la victoria de Talleres por 76 a 60 frente a San Martín de Gazzano y de Recreativo, de visitante por 77 a 53, sobre Rowing.

La acción tendrá su cierre el lunes con el cotejo entre Recreativo y Paracao.