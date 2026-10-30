Básquet: La Unión de Colón cayó en su visita a Avellaneda

La Unión luchó, pero no pudo con Racing de Avellaneda por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón perdió por 85 a 71 en su visita a Racing, en Avellaneda, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El goleador del partido fue Rafael Rosende con 21 unidades en el equipo dueño de casa, mientras que Mirko Kozar aportó 16 puntos en el equipo colonense.

Las acciones en Avellaneda

El inicio de partido fue parejo, el dueño de casa con los tiros externos de Matías Núñez y las arremetidas de Mariano Gago logró sacar un primer adelantamiento de la noche por siete (14-21). Lo más destacado del conjunto entrerriano estuvo en manos de Mirko Kozar, con ocho puntos en sus manos que fueron claves en el palo por palo. Gracias a un buen cierre de Matías Carneglia en la pintura local, la Acadé se quedó con el cuarto por 24-18.

A pesar de las arremetidas de Ignacio Eder e Ignacio García para la visita, la Academia encontró en las manos de Gago y Matías Borsatti los puntos en tercera dimensión.

A su vez, encadenó varias defensas que provocaron pérdidas al rival para estirar la distancia en doble dígito (45-31) a falta de minuto y medio. Lentamente, en mano de Guido Cabrera, La Unión fue descontando en el tanteador, pero dos arremetidas de Rafael Rosende sobre el final, mandaron al frente a Racing por 49-36.

Con un parcial de 0-6 con Eder como bastión de ataque, la visita logró achicar la diferencia a un dígito tras el entretiempo. Sin embargo, el local con Gago y Núñez logró reponerse y seguir aumentando la máxima que hasta el momento fue de 17 (64-47). El conjunto entrerriano se apoyó en Cabrera, García y Tiziano Prome para intentar bajar la distancia y cerrar el cuarto abajo por 69-56.

El último capítulo fue más reñido, la visita sostuvo sus ofensivas con Kozar y Cabrera. Con un buen pasaje de su juego exterior, la Academia sumó dos triples de Luciano Silva que le permitieron recobrar la distancia en el marcador. El dueño de casa jugó con el reloj, su aliado para el cierre, y así conseguir su primera victoria del certamen.