Entre Ríos participó del Encuentro Federal del Deporte y compartió su agenda de trabajo con Nación

El encuentro se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y reunió a los responsables de las áreas deportivas de las provincias. Fue una oportunidad para poner en común las realidades de cada jurisdicción, intercambiar propuestas y conversar sobre los temas que forman parte de la agenda deportiva nacional.

Durante la reunión, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, hizo hincapié en el potencial del turismo deportivo y en las oportunidades que generan las competencias para las ciudades que las reciben. También invitó a las provincias a acercar propuestas para organizar eventos internacionales en el país y repasó las inversiones nacionales previstas para el deporte.

Otro de los momentos de la jornada fue la presentación de DeporTV Tour, una nueva propuesta que se sumará a la señal deportiva para mostrar las actividades y los atractivos turísticos de las distintas provincias. Sobre este punto, Uranga destacó la posibilidad de que Entre Ríos tenga una mayor presencia en la pantalla, con información sobre sus competencias, eventos y el trabajo que realizan clubes e instituciones deportivas. Además, señaló que desde la organización se comprometieron a recibir y difundir contenidos de la provincia.

El secretario entrerriano también valoró el intercambio sobre temas que forman parte del trabajo cotidiano de las áreas deportivas, como el deporte federado, la relación con las escuelas y el sistema educativo, las capacitaciones, la organización de eventos y el acompañamiento a los municipios. Consideró importante mantener estos espacios de diálogo para encontrar respuestas y trabajar en conjunto sobre las necesidades de cada provincia.

La actividad continuó con la participación de las autoridades en el Consejo Federal de Turismo, donde se compartieron iniciativas relacionadas con el turismo deportivo. También estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Argentino y del Enard, Mario Moccia, y el titular de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, entre otros representantes.