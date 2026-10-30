Fórmula 1: Franco Colapinto salió a pista en la segunda práctica y se ubicó 16° en el GP de México

Franco Colapinto salió a pista para el segundo entrenamiento del viernes en el autódromo “Hermanos Rodríguez”, escenario del Gran Premio Ciudad de México, por la 19ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. Tras perderse la práctica libre desde boxes, debido a que su Alpine Nro 43 fue probado por Gabriel Mini, el argentino finalizó 16º con 1m19s132.

Colapinto se enfocó, durante su primera labor del fin de semana, en cotejar el setup que el equipo de Enstone ha elaborado como base para recorrer la pista de 4.304 metros y que se ubica a más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Teniendo en cuenta que la adherencia no es óptima, el piloto pilarense probó neumáticos de compuesto medios y blandos completando 31 giros (14 y 19, respectivamente).

Con respecto a su compañero Pierre Gasly, el francés pudo integrar otra vez el Top10 al ubicarse octavo con un tiempo de 1m18s407, en una planificación similar a Colapinto con quien quedó separado por 725/1000 en esta referencia del día.

Leclerc y Ferrari consiguen un día perfecto

Repitiendo su prestación en la pista mexicana, Charles Leclerc con su Ferrari SF26 consiguió ser el referente del primer día de actividades y cerró la jornada estableciendo 1m17s827, mejorando en 3/10 lo marcado en la tanda anterior, seguido por el McLaren de Lando Norris a 0s103, aventajando a los Mercedes de George Russell (a 0s106) y Kimi Antonelli (a 0s217).

Luego se ordenaron los Red Bull de Max Verstappen (a 0s311) e Isack Hadjar (a 0s410); el neerlandés protagonizó un incident con Liam Lawson (9° a 0s628 con el Racing Bulls) en el inicio y que motivó una detención con bandera roja para limpiar la pista de los restos de ambos coches.

Arvid Lindblad (Racing Bulls, a 0s562) quedó 7° precediendo a Pierre Gasly (Alpine, a 0s580), Lawson y Oscar Piastri (McLaren, 0s685) en la tanda que tuvo a trece autos en menos de un segundo, grupo que completaron Lewis Hamilton (sufrió un inconveniente mecánico de la Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas), consigna Campeones.