Fútbol: Tigre cortó su racha negativa y profundizó el mal momento de Huracán

El equipo de Parque Patricios acumula cuatro derrotas consecutivas, suma 19 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona B, con la misma cantidad de unidades que Independiente Rivadavia, al que supera por diferencia de gol. Por otro lado, Tigre cortó una racha de siete partidos sin triunfos, acumula 16 unidades y se ubica undécimo, a tres puntos de Huracán,

Tigre derrotó este viernes a Huracán por 2 a 0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la 15ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El exUnión de Santa Fe Jerónimo Dómina y Tiago Serrago convirtieron los goles para el Matador en Parque Patricios.

En el inicio del partido, la visita mostró una postura más ofensiva y buscó el arco rival con varios remates que no encontraron destino. El Globo, en cambio, fue más consistente en la elaboración de juego, aunque el desarrollo se mantuvo equilibrado y sin situaciones claras. A los 20 minutos, Joaquín Laso dejó el campo por una lesión, tras recostarse sobre el césped con gestos de dolor y pedir asistencia médica. Gonzalo Requena ingresó en su lugar. En el último minuto de la primera mitad, Felipe Zenobio se lució al rechazar un cabezazo de Fabio Pereyra luego de varios rebotes en el área.

Al comienzo del segundo tiempo, el conjunto de Victoria rompió la igualdad cuando Jerónimo Dómina convirtió tras asociarse con Gonzalo Pity Martínez. A los 62 minutos, el exRiver dejó el campo después de ser una de las piezas determinantes en ataque. Tras una contra letal del Matador, Tiago Serrago sentenció el triunfo al convertir el 2-0 definitivo a los 97′ ante el dueño de casa, que finalizó el compromiso con 10 hombres por la expulsión de Fabio Pereyra.

El equipo de Parque Patricios acumula cuatro derrotas consecutivas, suma 19 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona B, con la misma cantidad de unidades que Independiente Rivadavia, al que supera por diferencia de gol. Por otro lado, Tigre cortó una racha de siete partidos sin triunfos, acumula 16 unidades y se ubica undécimo, a tres puntos de Huracán, último clasificado de forma provisoria, señala Infobae.