Primera Nacional: Patronato prepara la final ante Atlético de Rafaela

Patronato prepara la final ante Atlético de Rafaela del próximo lunes, a las 15.

De cara a la definición de la temporada en la Primera Nacional, Patronato transita horas decisivas al partido frente a Atlético de Rafaela, con el objetivo exclusivo de abrochar la permanencia. El cotejo se jugará el lunes próximo, a las 15.

Tras desarrollar la mayor parte de las prácticas semanales en el predio La Capillita, la planificación del cuerpo técnico dispuso que el plantel profesional traslade los entrenamientos al estadio Presbítero Bartolomé Grella.

En el escenario principal de barrio Villa Sarmiento se llevarán a cabo las últimas sesiones antes de emprender el viaje.

En este marco, la hoja de ruta del Rojinegro marca que el plantel concentrará en la capital entrerriana desde este sábado. Ya el domingo, los futbolistas realizarán una última activación y movimiento liviano en el predio, para luego partir rumbo a tierras rafaelinas, donde quedarán concentrados.

-Para zafar del descenso, la ecuación parece sencilla, aunque no lo es. Es que el conjunto entrerriano llega a este compromiso de cierre con la urgencia de sumar un resultado positivo para evitar sobresaltos. Una victoria frente a la Crema le garantizará de manera directa la continuidad en la categoría.