Rugby: los entrerrianos Diego Correa y Franco Rossetto concentran con Argentina XV

Franco Rossetto y Diego Correa viajarán a Gran Bretaña con el equipo argentino.
Los entrerrianos Diego Correa y Franco Rossetto, integrantes del plantel de rugby del Club Atlético Estudiantes de Paraná, fueron convocados a Argentina XV para disputar el amistoso frente a Inglaterra A, que se jugará el viernes 6 de noviembre en la ciudad de Bath.
Los dos representantes del CAE forman parte de la nómina de 27 jugadores elegidos por el head coach Álvaro Galindo, luego de una concentración de cuatro días realizada en Hindú Club. El encuentro comenzará a las 16.45 de Argentina, las 19.45 en Gran Bretaña.
En la previa del viaje, Galindo valoró el trabajo realizado durante la concentración y la renovación del plantel. “Sigue habiendo cambios desde que empezamos el primer partido con Estados Unidos, lo cual habla bien de la formación y del sistema que tenemos”, expresó.
Sobre el desafío ante Inglaterra A, el entrenador destacó la jerarquía del rival y manifestó su confianza en el equipo: “La vara va a ser alta, pero súper confiado que tenemos jugadores preparados para hacer frente y para llevarnos un lindo resultado allá”.
El amistoso será una nueva instancia de competencia internacional para Argentina XV, un espacio que busca ofrecer rodaje y desarrollo a jugadores que continúan su crecimiento en el rugby argentino.
A continuación, el plantel de Argentina XV para el amistoso ante Inglaterra A:
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Bautista Bernasconi (Benetton Rugby-FIR) (3 caps con Los Pumas)
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Diego Correa (CAE-Unión Entrerriana de Rugby)
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Nicolás D’Amorim (Hindú-URBA) (1 cap con Los Pumas)
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Pedro Delgado (Harlequins-RFU) (12 caps con Los Pumas)
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Galo Fernández (Universitario-Unión Cordobesa de Rugby)
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Rodrigo Fernández Criado (Belgrano Athletic-URBA)
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Agustín Fraga (CUBA-URBA)
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Gael Galván (Agen-FFR)
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Benjamín Grondona (Bristol Bears-RFU) (4 caps con Los Pumas)
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Francisco Lusarreta (Belgrano Athletic-URBA)
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Juan Segundo Martín Montilla (ASM Clermont Auvergne-FFR)
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Matías Medrano (Benetton Rugby-FIR)
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Enzo Ocampo (Universitario-Unión Cordobesa de Rugby)
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Benjamín Ordiz (Club Los Caranchos-Unión de Rugby de Rosario)
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Matías Osadczuk (S.I.T.A.S.-URBA)
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Mateo Pasquini (Tucumán Rugby-Unión de Rugby de Tucumán)
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Juan Penoucos (Belgrano Athletic-URBA)
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Juan Cruz Pérez Rachel (Deportiva Francesa-URBA)
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Santiago Pernas (Alumni-URBA) (1 cap con Los Pumas)
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Franco Rossetto (CAE-Unión Entrerriana de Rugby)
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Agustín Sarelli (Marista R.C.-Unión de Rugby de Cuyo)
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Federico Serpa (Los Tordos R.C.-Unión de Rugby de Cuyo)
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Francisco Sluga (Buenos Aires-URBA)
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Alejo Sugasti (Jockey-Unión de Rugby de Rosario)
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Nicolás Viola (Jockey-Unión Cordobesa de Rugby)
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Juan Manuel Vivas (Los Tordos R.C.-Unión de Rugby de Cuyo)
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Tobías Wade (Zebre Parma-FIR)