Rugby: los entrerrianos Diego Correa y Franco Rossetto concentran con Argentina XV

Franco Rossetto y Diego Correa viajarán a Gran Bretaña con el equipo argentino.

Los entrerrianos Diego Correa y Franco Rossetto, integrantes del plantel de rugby del Club Atlético Estudiantes de Paraná, fueron convocados a Argentina XV para disputar el amistoso frente a Inglaterra A, que se jugará el viernes 6 de noviembre en la ciudad de Bath.

Los dos representantes del CAE forman parte de la nómina de 27 jugadores elegidos por el head coach Álvaro Galindo, luego de una concentración de cuatro días realizada en Hindú Club. El encuentro comenzará a las 16.45 de Argentina, las 19.45 en Gran Bretaña.

En la previa del viaje, Galindo valoró el trabajo realizado durante la concentración y la renovación del plantel. “Sigue habiendo cambios desde que empezamos el primer partido con Estados Unidos, lo cual habla bien de la formación y del sistema que tenemos”, expresó.

Sobre el desafío ante Inglaterra A, el entrenador destacó la jerarquía del rival y manifestó su confianza en el equipo: “La vara va a ser alta, pero súper confiado que tenemos jugadores preparados para hacer frente y para llevarnos un lindo resultado allá”.

El amistoso será una nueva instancia de competencia internacional para Argentina XV, un espacio que busca ofrecer rodaje y desarrollo a jugadores que continúan su crecimiento en el rugby argentino.

A continuación, el plantel de Argentina XV para el amistoso ante Inglaterra A: