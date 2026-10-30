Selección: sedes confirmadas para los amistosos de Argentina ante Uruguay y Costa Rica

La selección argentina tiene sedes confirmadas para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

La selección argentina tiene sedes confirmadas para los amistosos que disputará frente a Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA que se disputará en noviembre. Los mismos marcarán los primeros encuentros sin Lionel Messi luego de la despedida que tuvo el astro ante Benín.

Como se venía especulando, el representativo nacional enfrentará el viernes 13 de noviembre a Uruguay en La Bombonera; mientras que el martes 17 jugará con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. De esta manera, el Monumental no tendrá ningún amistoso en este cierre del año.

#SelecciónMayor Confirmadas las sedes para los amistosos de la Albiceleste 🇦🇷 el próximo mes de noviembre: ⚽️ Viernes 13 ante Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando. ⚽️ Martes 17 ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. https://t.co/teQi2Zgbip — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2026

Se espera que en los próximos días salga la lista de convocados por Lionel Scaloni, que no tendrá ni a Milton Delgado ni Leonel Flores debido a que continuarán en Boca de cara a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el 21 de noviembre y en Barranquilla.

Tampoco estará Leandro Paredes, en este caso además porque el mediocampista todavía debe cumplir fechas de suspensión por el incidente con los jugadores españoles después de la final del Mundial.

Pensando en los jugadores del exterior, quien está en duda es Lautaro Martínez por su lesión ante Brujas en la Champions League, mientras que Dibu Martínez adelantó que estará presente.

Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en La Bombonera después de la victoria de la Celeste por 2-0 el 16 de noviembre de 2023, partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección ya jugó este año dos amistosos en el estadio de Boca, frente a Zambia y Mauritania, que marcaron la despedida del país de cara al Mundial 2026. En tanto, Argentina disputó en septiembre en el Kempes uno de los tres amistosos que disputó en el país: venció a Bolivia por 4-0.