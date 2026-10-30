TN: comenzó el ruido de motores en el autódromo de Concordia

Los pilotos Emiliano Spataro y Juan Pablo Aquiles llevaron a cabo una jornada de pruebas durante este viernes en el Autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos), donde el sábado comenzará la undécima fecha del campeonato para las Clases 2 y 3.

Con cielo totalmente despejado y con un día plenamente soleado, desde las 9 y hasta las 13, ambos pilotos tomaron contacto con los 4700 metros de extensión del trazado concordiense.Juan Pablo Aquiles, quien regresará este fin de semana a TN Clase 2, llevó a cabo su primer contacto previo a su regreso a la actividad deportiva, la cual lo tendrá como protagonista a los mandos del Toyota Yaris atendido por Giacone Competición, responsable de la construcción y atención en pista de este vehículo.

Por su parte, Emiliano Spataro llevó a cabo su primera prueba de temporada, continuando con el desarrollo del Chevrolet Cruze que estrenó el pasado 20 de septiembre, ocasión en la que debutó en TN Clase 3, en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba), trabajando para establecer la puesta a punto que utilizará el próximo fin de semana.