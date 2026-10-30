Torneo Clausura: lo más atractivo del viernes, en Junín

Sarmiento y Rosario Central jugarán el partido destacado del viernes que le dará vida a la fecha 15.

En el estadio Eva Perón, Sarmiento recibirá a Rosario Central, desde las 21.15, por la 15ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de Primera División. El Verde buscará dar un paso importante hacia los playoffs, mientras que el Canalla intentará conseguir su cuarta victoria consecutiva para sostener el liderazgo y seguir peleando por el primer puesto de la tabla anual.

Sarmiento llega después de haber perdido 2-0 frente a Gimnasia en La Plata, resultado que interrumpió una racha de tres partidos sin derrotas y le impidió acercarse a los primeros puestos de la Zona B. El Verde había empatado 1-1 ante Barracas Central y también 1-1 frente a River, por lo que sumó apenas dos de los últimos nueve puntos. El conjunto dirigido por Facundo Sava ocupa el séptimo puesto con 21 unidades, dos más que Huracán e Independiente Rivadavia, sus principales perseguidores, por lo que necesita volver al triunfo para sostenerse entre los ocho mejores.

Con seis puntos todavía en disputa, Sarmiento no tiene asegurada su clasificación a los octavos de final y deberá afrontar un cierre exigente: después de recibir a Rosario Central visitará a Tigre en Victoria. Una victoria frente al Canalla lo dejaría con 24 unidades y en una posición favorable para afrontar la última jornada, aunque todavía podría necesitar sumar y depender de otros resultados para garantizar su clasificación.

Por su parte, Rosario Central atraviesa uno de sus mejores momentos del semestre y llega después de haber derrotado 2-0 a Huracán en el Gigante de Arroyito. El Canalla había vencido 3-2 a Atlético Tucumán y goleado 5-0 a Independiente Rivadavia, por lo que consiguió nueve de los últimos nueve puntos y acumula cuatro encuentros sin derrotas.

El conjunto rosarino lidera la Zona B con 28 unidades, las mismas que Argentinos Juniors, aunque con mejor diferencia de gol (+11 contra +7), y ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final.

Además, Rosario Central también pelea por terminar en lo más alto de la tabla anual, donde suma 56 puntos y se encuentra apenas una unidad por detrás de Boca y el Bicho de la Paternal, ambos con 57.

El Canalla buscará llevarse el triunfo de Junín para seguir en la pelea por ese primer puesto, que otorga un título de liga, y fortalecer sus aspiraciones de disputar la Copa Libertadores 2027.

En la última jornada recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, por lo que una victoria ante Sarmiento lo dejaría bien posicionado para definir sus objetivos en casa.