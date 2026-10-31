Colapinto clasificó 12° en el Gran Premio de México

El argentino tendrá que remontar al menos dos puestos si pretende acabar en los puntos.

Este sábado se desarrolló la Clasificación en el autódromo Hermanos Rodríguez por el Gran Premio de México, 19ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En ese marco, los pilotos buscaron ubicar su vehículo lo mejor posible rumbo a la final del domingo.

Q1

La referencia de los primeros minutos en la etapa inicial de la clasificación fue Fernando Alonso, pero cuando quedaban 11 minutos y siete segundos debió abandonar por un problema en su vehículo (la rotura fue grave, ya que anunciaron que no competirá en la final del domingo).

El abandono del español fue justo cuando lo superaron Oscar Piastri y Lewis Hamilton sucesivamente, siendo este último el más veloz al momento de la bandera roja con un tiempo de un minuto, 18 segundos y 249 milésimas, mejorable teniendo en cuenta los registros de los entrenamientos.

Cuando pudieron hacer su vuelta rápida, Pierre Gasly saltó al primer lugar con un tiempo de un minuto 18 segundos y 194 milésimas y Franco Colapinto al tercero (aunque rápidamente cayó dos posiciones), ubicado a 323 milésimas de su compañero de equipo.

Sin embargo, Charles Leclerc le arrebató el lugar a Gasly poco después con un giro de un minuto, 17 segundos y 532 milésimas. Detrás quedaron Lando Norris, Max Verstappen y Liam Lawson, que también superaron al francés de Alpine.

En el final del primer parcial, Hamilton, Hadjar y Leclerc obtuvieron los mejores registros. El séptuple campeón del mundo registró un tiempo de un minuto, 17 segundos y 341 milésimas para ser el mejor de la primera tanda, seguido por Isack Hadjar y Charles Leclerc a 44 y 165 milésimas, respectivamente.

Los eliminados de esta primera tanda clasificatoria fueron Alex Albon, Fernando Alonso, Ryo Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Colapinto sufrió hasta el final: su vuelta lo dejó 15° y debió esperar el paso de los Williams de Carlos Sainz y Albon para estar tranquilo respecto a su paso hacia la Q2.

Q2

La primera referencia de la Q2 fue Charles Leclerc, con un tiempo de un minuto, 16 segundos y 944 milésimas. Detrás quedaron Arvid Lindblad y Kimi Antonelli a 191 y 259 milésimas. Lewis Hamilton apostaba a un tiempo similar, pero se pasó en una curva y su intento perdió fuerza.

Cuando quedaban nueve minutos para terminar la tanda comenzó la vuelta rápida de Franco Colapinto, al mismo tiempo que Max Verstappen Registró un tiempo de un minuto, 16 segundos y 876 milésimas para bajar a Leclerc del liderazgo.

En su primer paso, Franco Colapinto quedó 12° a un segundo y 393 milésimas del mejor registro de la tanda hasta el momento. Gasly, que pasó instantes antes, llegó a acomodarse en el noveno lugar a un segundo y seis milésimas del mejor.

Pese a que mejoró en su último intento, Colapinto acabó 12° a 912 milésimas de Lando Norris, que lideró la Q2 en el instante final con un tiempo de un minuto, 16 segundos y 728 milésimas, seguido por Verstappen y Leclerc.

Los eliminados fueron Nico Hulkenberg, Colapinto, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

Q3

Leclerc fue la primera referencia de la última tanda clasificatoria con un tiempo de un minuto, 16 segundos y 647 milésimas, seguido por Norris y Hamilton a 177 y 422 milésimas. Cuando todos completaron su intento veloz, Max Verstappen saltó al lugar de escolta por detrás de Leclerc; mientras que su compañero Hadjar se excedió en una curva y quedó sin registro. En su primer paso, Gasly clasificó a 677 milésimas del líder, en el sexto lugar y con cinco minutos y medio por delante tenía derecho a ilusionarse.

George Russell tuvo su oportunidad y dio el salto al primer lugar con un tiempo de un minuto, 16 segundos y 523 milésimas, pero Hamilton lo superó con un registro de un minuto, 16 segundos y 514 milésimas cerca del epílogo: apenas nueve milésimas de diferencia.

Hamilton se quedó con la pole position seguido por Russell y Leclerc. Verstappen tuvo la chance de amenazar en el final, pero un bloqueo lo dejó sin tiempo a pocas curvas del final: clasificó cuarto. Gasly, de buena clasificación, acabó en el décimo lugar.

Con Hamilton como líder comenzará la carrera de este domingo a las 17, que otorgará la victoria a quien acabe como primero luego de 71 vueltas en el circuito de 4,304 kilómetros.