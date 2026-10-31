Colapinto terminó 12° en la última práctica previa a la clasificación

Este sábado durante la siesta de Argentina se desarrolló la tercera y última práctica del Gran Premio de México en la Fórmula 1. Hubo participación de Franco Colapinto, que en su segundo ensayo del fin de semana se mostró consistente y registró buenos tiempos a lo largo de la prueba, principalmente usando neumáticos blandos.

El más rápido del entrenamiento fue Lando Norris, que le arrebató el primer lugar a Kimi Antonelli por apenas una milésima. Luego de una vuelta de un minuto, 17 segundos y 600 milésimas, el británico se transformó en la referencia.

Detrás quedaron Antonelli, con chances de ser campeón este mismo fin de semana por primera vez en su incipiente carrera, y Charles Leclerc, que arribó a 117 milésimas luego de ser referencia en los dos ensayos previos.

De esta forma se establecieron los candidatos hacia la clasificación que se producirá a partir de las 18, con buenas actuaciones también de Oscar Piastri, Max Verstappen (sancionado con una recarga de un puesto en la largada por su roce con Liam Lawson) y Lewis Hamilton, completando los seis primeros lugares.

Colapinto consiguió un tiempo que quedó a un segundo y 52 milésimas del mejor registro de la jornada, en el 12° lugar del clasificador. Corrió con mejor suerte que Pierre Gasly, su compañero de equipo, que acabó a un segundo y 74 milésimas del tiempo de Norris luego de un último intento que le salvó la tarde.