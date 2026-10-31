Deportes

Colapinto terminó 12° en la última práctica previa a la clasificación

31 de Octubre de 2026 - 15:34
Franco Colapinto - México | Fórmula 1 2026.

Colapinto firmó un tiempo mejor que el de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Este sábado durante la siesta de Argentina se desarrolló la tercera y última práctica del Gran Premio de México en la Fórmula 1. Hubo participación de Franco Colapinto, que en su segundo ensayo del fin de semana se mostró consistente y registró buenos tiempos a lo largo de la prueba, principalmente usando neumáticos blandos.

El más rápido del entrenamiento fue Lando Norris, que le arrebató el primer lugar a Kimi Antonelli por apenas una milésima. Luego de una vuelta de un minuto, 17 segundos y 600 milésimas, el británico se transformó en la referencia.

Detrás quedaron Antonelli, con chances de ser campeón este mismo fin de semana por primera vez en su incipiente carrera, y Charles Leclerc, que arribó a 117 milésimas luego de ser referencia en los dos ensayos previos.

De esta forma se establecieron los candidatos hacia la clasificación que se producirá a partir de las 18, con buenas actuaciones también de Oscar Piastri, Max Verstappen (sancionado con una recarga de un puesto en la largada por su roce con Liam Lawson) y Lewis Hamilton, completando los seis primeros lugares.

Colapinto consiguió un tiempo que quedó a un segundo y 52 milésimas del mejor registro de la jornada, en el 12° lugar del clasificador. Corrió con mejor suerte que Pierre Gasly, su compañero de equipo, que acabó a un segundo y 74 milésimas del tiempo de Norris luego de un último intento que le salvó la tarde.

Mas Noticias

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.
Cargando...
Cargando...

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.

Narcotráfico en Entre Ríos