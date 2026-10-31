Empate y clasificación para Sportivo Urquiza en el clásico

Este sábado por la tarde, el estadio Pablo Zapata de Sportivo Urquiza recibió una nueva edición del clásico más popular de la Liga Paranaense de Fútbol: en el marco del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Súper Copa, la V Azulada recibió a Peñarol.

Félix Giménez puso en ventaja al conjunto visitante, poniendo un manto de suspenso al clásico cuyo global quedaba 2-2, pero Junior Rodríguez empató el juego para el anfitrión y devolvió la ventaja en el global, resultado con el que acabó el partido. Fue 1-1 y victoria por 3-2 para el conjunto del barrio La Floresta.

En la próxima instancia del torneo, el rival de Sportivo será Neuquen; mientras que la otra semifinal será protagonizada por Patronato y Club VF, a pocos partidos de definir al campeón del torneo.

Copa de la Liga

Este sábado también se definieron los últimos dos clasificados a las semifinales de la Copa de la Liga. Uno de ellos fue Instituto, que empató 3-3 con Camioneros y avanzó de fase a través de los penales en el estadio ubicado en Villa Uranga. Su rival en la próxima instancia será su clásico Universitario, para definir a uno de los finalistas del torneo.

En el otro partido por los cuartos de final, Los Toritos de Chiclana venció a San Benito por 1-0 e igualó la serie 2-2 en el global, por lo que debieron recurrir a los penales para definir al clasificado. En la tanda se impuso el Tricolor por 4-2, que logró la victoria en el estadio Luis Metz y avanzó de instancia en el torneo. Su rival será Belgrano, que eliminó a Ciclón del Sur.