En un cierre polémico, Central se lo dio vuelta a Sarmiento

En la noche del viernes, Sarmiento de Junín recibió a Rosario Central en el estadio Eva Perón por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. El partido contó con el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por José Carreras.

La victoria dejó al Canalla como líder de la Zona B con 31 puntos, mientras que en la Tabla Anual también quedó como puntero con 59 unidades. En la próxima fecha, el equipo rosarino tendrá que recibir a Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, por lo que cuenta con grandes chances de ganar la Tabla Anual.

Sarmiento, por su parte, quedó con 21 unidades en la tabla de la Zona B con lo que está séptimo y tendrá que esperar para definir su clasificación a la próxima instancia del torneo. En la Tabla Anual suma 40 unidades y se ubica en el 17° lugar, ya sin chances de clasificar a torneos internacionales, pero notablemente lejos de la lucha por no descender. En la próxima fecha se medirá con Tigre como visitante.

El partido

En este juego, Facundo Sava eligió salir a la cancha con: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Juan Insaurralde, Ulises Giménez, Lucas Suárez; Manuel García, Cristian Zabala, Elián Giménez; Julián Mavilla, Junior Marabel y Gastón González.

En frente, Jorge Almirón puso en cancha a: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Franco Cervi, Jáminton Campaz; Enzo Copetti.

Sarmiento abrió el marcador muy temprano en el partido, luego de una buena sucesión de pases que terminó con el centro bajo de Thiago Santamaría para la llegada de Julián Mavilla, quien anticipó a su marcador y pasó el balón al medio para la definición de Manuel García. El mediocampista solo tuvo que empujar para el 1-0 parcial a los cinco minutos.

El visitante comenzó a dominar tras esa ocasión y estuvo cerca del empate luego de un remate de larga distancia de Jáminton Campaz que se le movió en el recorrido a Thyago Ayala. El arquero optó por rechazar con los puños y evitar el empate del conjunto rosarino.

El gol de la igualdad llegó a los 29 minutos, cuando un centro de Agustín Sández desde la izquierda tuvo un ligero desvío de Enzo Copetti en el área chica, que favoreció la llegada de Gastón Ávila. El defensor definió abajo y anticipó a un defensor y al arquero rival para poner el 1-1.

Ya en la segunda mitad del partido, Central estuvo muy cerca de dar vuelta el encuentro en un contragolpe encarado por Enzo Copetti. Sin embargo, el delantero cayó cerca del área por una supuesta falta de Renzo Orihuela que le valió la expulsión de manera directa por parte de Merlos. En la repetición de la jugada pareció ser un tropezón del ex Racing.

Ávila se encargó del tiro libre producto de esa falta, pero su remate salió al medio del arco y encontró el despeje de Ayala con el brazo derecho hacia el tiro de esquina.

En la siguiente, Julián Fernández apareció solo dentro del área chica por el costado derecho tras un centro de Campaz, pero al momento de definir acabó rematando por encima del travesaño. El visitante acumuló ocasiones que lo hacían merecedor de la ventaja.

Otra muy clara fue con un nuevo centro de Campaz, esta vez por abajo, que Copetti llegó a empujar con una barrida. El atacante llegó con lo justo y no pudo direccionar su disparo, que acabó perdiéndose por el costado izquierdo de la valla local.

El partido se complicó aún más para Sarmiento cuando Santiago Salle se fue expulsado tras la revisión del VAR por un pisotón sobre Gastón Ávila en la salida del Canalla. Con dos menos, la historia se volvió muy cuesta arriba para los de Junín.

Poco después tuvo una gran chance el visitante con el remate de volea de Julián Fernández que picó y buscó el costado izquierdo de Ayala. Con una gran estirada, el arquero rechazó hacia un costado, pero el peligro siguió.

Central acabó encontrando el segundo gol a los 50 minutos, luego de un envío al área de Ignacio Ovando que le cayó a Ávila en posición de centro delantero. El defensor controló con la pierna derecha, se abrió hacia su izquierda y cruzó el remate al costado izquierdo de Ayala, quien no pudo evitar el gol. Otra vez Ávila colaboró para la victoria de Central, que lidera las dos tablas.

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