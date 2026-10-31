Exequiel Bastidas se quedó con la pole de la Clase 2

Este sábado se desarrolló el grueso de la actividad de la Clase 2 del Turismo Nacional con el desenvolvimiento de los entrenamientos y la clasificación de la categoría. Por la undécima fecha del Campeonato Argentino de la categoría, la cita tuvo lugar en el autódromo Ciudad de Concordia.

En el primer entrenamiento continuó la estela que dejó la carrera en Mendoza: Tomás Vitar, que ganó en su tierra, lideró ese ensayo con un tiempo de un minuto, 52 segundos y 544 milésimas, seguido por Martín Leston y Juan Kreitz a 53 y 789 milésimas, respectivamente. El paranaense Exequiel Bastidas terminó 10° a un segundo y 341 milésimas.

El segundo ensayo fue liderado por Leston, que firmó un tiempo de un minuto 53 segundos y 153 milésimas para superar esta vez a Vitar, que fue el segundo a 154 milésimas. El tercer puesto fue de Francisco Coltrinari, a 175 milésimas. En esta batería clasificatoria, el paranaense Bastidas acabó octavo, a un segundo y nueve milésimas.

Sin embargo, llegado el momento de la verdad el que mandó fue el paranaense que lidera el campeonato. En la primera clasificación registró un tiempo de un minuto, 52 segundos y 790 milésimas para quedarse con la pole provisoria por delante de Gastón Iansa y Francisco Coltrinari, que fueron 204 y 205 milésimas más lentos, respectivamente.

Y en la clasificación definitiva otra vez lideró el entrerriano. En el último tramo de pilotos concretó un giro de un minuto, 52 segundos y 29 milésimas para quedarse con la pole y los tres puntos por delante de Valentino Quattrocchi y Coltrinari, que fueron 112 y 182 milésimas más lentos, respectivamente.

La actividad finalizó por este sábado, pero continuará el domingo. Primero será el turno de las series, que serán tres y al mejor tras cinco vueltas cada una, entre las 10.05 y las 11.10; mientras que la final se disputará a partir de las 13.10 y definirá al ganador luego de 15 vueltas o 35 minutos, lo que pase primero.