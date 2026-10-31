Gimnasia perdió en Bahía Blanca y quedó eliminado

Luego de empatar 0-0 en el encuentro de ida en el estadio Manuel y Ramón Núñez, Gimnasia de Concepción del Uruguay viajó a Bahía Blanca para enfrentar a Olimpo en el estadio Roberto Carminatti. El encuentro de vuelta por los octavos de final en la fase Reválida contó con el arbitraje de Jorge Etem.

Para este partido, el elenco bahiense salió con: Cristian Geist; Agustín Bellone, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Cristian Ibarra, Diego Ramírez; Enzo Coacci y Federico González.

En frente, Martín Pinilla eligió a: Emilio Rébora; Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Felipe Rocca, Román Olagüe; Agustín Favre, Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier; Luis Vila y Micael Bogado.

Durante el desarrollo del primer tiempo se observó con claridad las posturas de ambos equipos. El Aurinegro salió con la intención de manejar la pelota y por esta vía encontrar alguna ocasión frente a Emilio Rébora; mientras que el Lobo apostó a alguna oportunidad de pelota parada o a la intercepción ante un pase desprolijo para buscar el contragolpe.

En ese contexto estuvo algo más cerca el anfitrión, que contó con un cabezazo dentro del área que no trajo demasiados problemas para Rébora y algún envío cruzado que atravesó el área sin encontrar a un compañero para empujarla. Los uruguayenses tuvieron un tiro libre en el final que se desvió en la barrera y se fue encima del travesaño.

La segunda mitad comenzó con la misma tesitura que el primer tiempo, pero en esta ocasión el manejo de la pelota de Olimpo era más cercano al área de Rébora. Con el paso de los minutos comenzó a animarse el visitante, pero no terminó de llevar peligro al arco de Geist, que fue apenas un invitado de lujo durante buena parte del partido.

Sobre los 26 minutos llegó finalmente el gol de Olimpo. Fue tras un avance con un balón largo por el costado izquierdo que habilitó la carrera de Enzo Coacci. El mediocampista envió el centro bajo que atravesó toda el área hasta la llegada de Cristian Amarilla, que solo tuvo que empujar para el 1-0 parcial: Gimnasia ahora debía hacer dos goles.

Desde el momento del gol se profundizó el manejo de la pelota por parte del elenco uruguayense, pero esto no se tradujo en ocasiones claras de gol. La primera recién llegó a los 42 minutos, cuando un pase en profundidad encontró una mala salida de Geist que dejó la pelota viva para la definición de Santiago Lebus, que intentó colocar el balón en el costado derecho del arco y la pelota acabó dando en el poste.

A poco del final también tuvo su chance con un tiro libre Agustín García, que buscó el ángulo superior izquierdo del arco de Geist, pero el balón no bajó a tiempo y acabó apenas por encima del travesaño.

El apuro aceleró a Gimnasia, que tuvo una chance más en los pies de Agustín Favre tras una gran asociación por el medio del campo, pero no llegó a definir tras encontrarse mano a mano con Geist. El tiempo se agotaba y con él las chances de dar vuelta la historia para los uruguayenses.

Los instantes finales transcurrieron sin modificaciones y fue Olimpo el que logró avanzar de fase para continuar en la búsqueda del segundo ascenso hacia la Primera Nacional. Para el Lobo terminó el sueño, pero con la sensación de que la próxima temporada podría ser mejor que la que acaba de culminar.