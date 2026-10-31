Gimnasia va por el golpe en Bahía Blanca, frente a Olimpo

En la ida, Gimnasia y Olimpo igualaron 0-0 jugando en el estadio Manuel y Ramón Núñez.

En el estadio Roberto Carminatti de Bahía Blanca, Gimnasia de Concepción del Uruguay buscará su clasificación a la próxima instancia del Torneo Federal A. No la tendrá fácil: tras empatar 0-0 como local deberá ir a buscar la victoria ante Olimpo en condición de visitante.

El partido comenzará a las 19 en el marco de los octavos de final por el segundo ascenso de la categoría hacia la Primera Nacional. El árbitro será Jorge Etem, acompañado por los asistentes Matías Coria y Hugo Fleitas. El cuarto árbitro será Matías Zapata.

Gimnasia ya se encuentra en Bahía Blanca, en donde desarrolló un entrenamiento ocupando las instalaciones de Villa Mitre de esa localidad. Es por este motivo que ya se conocen los citados por Martín Pinilla.

La lista se compone de los siguientes nombres: Lautaro Altamirano, Alexis Arraigada, Ramiro Baro, Damián Baltoré, Franco Bochatay, Micael Bogado, Juan Casares, Lautaro Dening, Agustín Favre, Agustín García, Nicolás Germanier, Facundo Laumann, Santiago Lebus, Enzo Márquez, Román Olagüe, Tomás Palladino, Emilio Rébora, Felipe Rocca, Nicolás Suárez y Luis Vila.

En frente, Carlos Mungo también definió a sus convocados para recibir la visita del Lobo uruguayense. En su nómina contará con los siguientes 20 nombres: Cristian Geist, Juan Lungarzo, Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina, Néstor Moiraghi, Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato, Manuel Vargas, Federico González, Brian Guille, Cristian Ibarra, Santiago Llanos y Marcelo Olivera.

Gimnasia sabe que tendrá que ir a buscar el partido, ya que el empate lo dejará afuera del campeonato debido a que el Aurinegro cuenta con ventaja deportiva. Volver a ser protagonista luego de haber penado en la parte baja de la tabla durante buena parte de la primera etapa del torneo, de todas formas, podrá ser valorado por sus hinchas.

Ya clasificados

En cuartos de final ya hay dos equipos esperando por sus rivales. Uno de ellos es Cipoletti, que perdió la final ante San Martín de Formosa y buscará el segundo ascenso desde la Reválida; mientras que el otro es Gimnasia de Chivilcoy, clasificado tras la eliminación de Boca Unidos por decisión del Consejo Federal tras el lanzamiento de una bomba de estruendo al campo de juego en el encuentro de ida de la serie, disputado en Corrientes.

Fixture y resultados

Sábado 31/10:

15: Kimberley - Argentino (Monte Maíz). Ida: 0-0.

16: Douglas Haig - Villa Mitre. Ida: 0-1.

19: Sol de América - Juventud Antoniana. Ida: 0-3.

19: Olimpo - Gimnasia (Concepción del Uruguay). Ida: 0-0.



Domingo 1/11:

11.30: Alvarado - Sportivo AC. Ida: 1-0.