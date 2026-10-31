Godoy Cruz y Tristán Suárez irán por el ascenso a Primera

Godoy Cruz ganó en el epílogo del partido y clasificó a la definición por el ascenso.

La tarde de este sábado tuvo definiciones en el marco de la Primera Nacional. Las Zonas A y B disputaron simultáneamente los encuentros que contenían a equipos involucrados en la lucha por el primer lugar en búsqueda del ascenso a Primera División. Una de las zonas tuvo una definición emocionante, la otra mantuvo el statu quo.

Zona A

En la definición de la Zona A se concretó la gran remontada de Godoy Cruz, que con un cierre de campeonato en gran nivel logró quedarse con el primer lugar por diferencia de gol y luchará por el ascenso a Primera División.

El Tomba le ganó a Almirante Brown por 2-1 con los goles de Martín Pino y Diego Viera, ambos de cabeza tras centros que cayeron desde la izquierda (el primero impulsado por el ex Patronato Axel Rodríguez). El empate parcial del Expreso lo anotó Pedro Velurtas.

La definición fue infartante, porque Godoy Cruz ganaba 1-0 hasta el minuto 47 del segundo tiempo, momento en que llegó la igualdad de Velurtas. Sin embargo, dos minutos más tarde alcanzó la victoria por medio de Viera, que desató el festejo en el estadio Feliciano Gambarte.

El Bodeguero llegó así a los 66 puntos e igualó la línea de Ferro Carril Oeste, que vio esfumarse la ventaja que tenía en el primer puesto y tendrá que jugar el Reducido luego de igualar 0-0 con el ya descendido Acassuso en condición de visitante. La diferencia de gol favoreció a Godoy Cruz: +20 contra +7 de Ferro.

El público Verdolaga, presente en el estadio de Estudiantes de Caseros, solo pudo celebrar momentáneamente tras la igualdad de Almirante Brown, ya que no pudo hacer su parte dentro del rectángulo de juego.

Es así que después de un año de su descenso desde la Primera División, Godoy Cruz tendrá la chance de buscar el retorno en la final contra el ganador de la Zona B.

Zona B

Las alternativas en la Zona B tenían a tres equipos con chances, aunque en el caso de Temperley (tercero con 60 puntos) eran especialmente difíciles, ya que tenía que ganar y esperar a que Tristán Suárez (63) pierda para posteriormente observar la diferencia de gol. En medio de ambos estaba Atlanta (61), también con chances de pelear el primer puesto.

Ninguno de los tres consiguió el objetivo de ganar su partido, por lo que se mantuvieron las posiciones y se favoreció el statu quo, dándole el primer puesto al Lechero.

Tristán Suárez empató 0-0 con Deportivo Maipú en Ezeiza y de esta manera alcanzó los 64 puntos. Con la igualdad le bastaba para dejar afuera de la lucha al Gasolero, que además empató 2-2 con el descendido Güemes en Santiago del Estero; y también complicaba al Bohemio debido a la diferencia de gol, aunque Atlanta ni siquiera venció a Midland, con el que empató 0-0.

De esta manera, Tristán Suárez se metió en la definición por un lugar en Primera División ante Godoy Cruz. De ganar ese partido, el conjunto Lechero jugará por primera vez en su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.