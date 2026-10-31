Instituto buscará asegurar el primer lugar en la Liga Profesional

A partir de las 17 de este sábado comenzarán a disputarse los tres encuentros previstos para la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los tres partidos de esta jornada corresponden a la Zona A y dos de ellos son definitorios tanto por el primer lugar como por los puestos de clasificación.

17: Deportivo Riestra - Talleres

En el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibirá a Talleres de Córdoba en un encuentro que comenzará a las 17. Este partido contará con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Sebastián Habib. La transmisión del encuentro corresponderá a ESPN premium.

El Malevo aseguró la permanencia en la categoría tras la derrota de Aldosivi frente a Racing por 2-1, pero igual su temporada es magra y apenas acumula 23 puntos en la Tabla Anual. En el grupo tiene 12 y ya no cuenta con chances de clasificación a la próxima instancia del campeonato.

En el caso del conjunto cordobés la situación es muy similar. Talleres tiene solo nueve unidades y es el último de la Zona A. En la Tabla Anual tiene 35 puntos y está muy lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales, objetivo primario de la temporada que no podrá ser cumplido.

19.15: Vélez - San Lorenzo

El primero de los duelos atractivos de la jornada será en el estadio José Amalfitani, en donde Vélez Sarsfield recibirá a San Lorenzo a partir de las 19.15. El árbitro del juego será Facundo Tello, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza. Este partido podrá verse a través de la pantalla de TNT Sports.

El Fortín llega como escolta de Instituto en la Zona A con 27 puntos al igual que Boca y Defensa y Justicia, pero con mejor diferencia de gol. Está a cinco unidades de Instituto, por lo que una derrota le impediría alcanzar el primer lugar. En la Tabla Anual, en tanto, suma 55 puntos y tras la victoria de Rosario Central (llegó a 59), está obligado a ganar para llegar con chances en la última fecha.

El Ciclón, por su parte, suma 18 puntos y está al borde de los puestos de clasificación a la próxima instancia del torneo: marcha noveno, un punto por debajo de Independiente, el último clasificado. En la Tabla Anual puede aspirar a lo sumo a 46 puntos, con lo que necesita de otros resultados y el desplazamiento de cupos para contar con chances de clasificación a un torneo internacional.

21.30: Estudiantes - Instituto

En el estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata recibirá a Instituto de Córdoba a partir de las 21.30. El árbitro del juego será Hernán Mastrángelo, con la labor en el VAR de Fernando Echenique. La transmisión de este partido será responsabilidad de ESPN premium.

Estudiantes llega a esta jornada apremiado por la tabla de su zona: con 14 puntos está undécimo y debe ganar sus dos partidos, además de esperar otros resultados, para contar con chances de clasificación a la próxima fase del torneo. En la Tabla Anual, además, cuenta con 45 unidades y conserva chances de meterse en puestos de Copa Sudamericana. Los cañones del club, de todas formas, apuntan a la Copa Libertadores.

Instituto está viviendo un gran cierre de temporada. Con 32 puntos lidera la Zona A y con una victoria le bastará para asegurarse el primer lugar. En la Tabla Anual tiene 53 puntos y aunque todavía aspira al título, necesitaría de varios resultados favorables. Si tiene a tiro la lucha por la clasificación a la copa Libertadores: a la Copa Sudamericana ya se encuentra clasificado.