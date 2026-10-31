Racing se lo dio vuelta a Aldosivi, que perdió la categoría

Este viernes por la noche, la acción correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional tuvo lugar en el estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda, en donde Racing recibió a Aldosivi por la 15ª fecha del campeonato. El árbitro del juego fue Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Yamil Possi.

La victoria le permitió a Racing alcanzar los 15 puntos y ubicarse en la 12ª posición de su zona, aunque ya no le será posible avanzar a la próxima fase del campeonato. Por otra parte, en la Tabla Anual suma 36 unidades y tampoco puede aspirar a la clasificación a un torneo internacional por ninguna vía.

Aldosivi, por su parte, quedó con 11 unidades en la penúltima posición de su zona y debido a que ya no podrá alcanzar a Deportivo Riestra en la Tabla Anual, acabó perdiendo la categoría. El conjunto marplatense deberá jugar la Primera Nacional en 2027.

El partido

Para comenzar el juego, Sebastián Romero salió a la cancha con: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Alejandro Tello, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Matías Zaracho, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

En frente, Javier Sanguinetti apostó por: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Agustín Palavecino Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar.

La primera ocasión de riesgo del partido fue en favor de Aldosivi, que estuvo muy cerca de abrir el marcador luego del enganche y centro desde la izquierda de Nicolás Gaitán tras el que Andrés Vombergar ganó de cabeza por el costado derecho del área chica. El remate del ex San Lorenzo se fue por encima del travesaño.

El local respondió con un buen avance por el centro de Gastón Lodico, que abrió hacia la derecha para la llegada de Adrián Martínez. El atacante intentó definir desde el borde del área chica con potencia, pero no direccionó el remate y Lucas Acosta consiguió rechazar con el cuerpo.

El Tiburón se ilusionó a partir de la siguiente jugada, cuando un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo por Felipe Anso picó en el área y ubicó la llegada de Vombergar, quien con un cabezazo venció a Facundo Cambeses y puso el 1-0 a los 20 minutos.

No aguantó mucho el conjunto marplatense, ya que tras un balón jugado al área en un lateral, Tomás Conechny ganó de cabeza y habilitó a Adrián Martínez, que definió abajo y al costado derecho de Acosta con una volea para poner el 1-1 parcial a los 24 minutos.

El equipo de Sanguinetti estuvo cerca de volver a ponerse en ventaja luego de una doble pared en la puerta del área entre Gaitán y Vombergar que acabó con remate de este último y un brillante despeje de Cambeses hacia el tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, la Academia acabó encontrando la ocasión de ponerse en ventaja luego de la sanción de penal por un claro pisotón de Joaquín Pombo contra Lautaro Díaz que Arasa no cobró inicialmente, pero luego sí acabó sancionando con la intervención del VAR.

De la ejecución se encargó Ignacio Rodríguez, que clavó su zurdazo fuerte y arriba por el costado izquierdo del arco para el 2-1 a los 15 minutos. Aldosivi tenía media hora para intentar dar vuelta el encuentro y permanecer en la categoría.

Ese apuro lo dejó mal parado en más de una ocasión, algo que intentó aprovechar el local a través de Conechny, que se perdió una doble chance de remate frente a Acosta, que contuvo en ambas ocasiones: en la última atrapó el balón.

Sobre el final, Aldosivi estuvo muy cerca de marcar el empate tras un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho. Sin embargo, pese a los intentos desesperados por empujar el balón desde el área chica, no hubo caso: no entró. Ganó Racing y Aldosivi se fue al descenso.

Video: Liga Profesional.