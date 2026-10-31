San Lorenzo se lo empató a Vélez en un vibrante partido

Vélez recibió a San Lorenzo en el estadio José Amalfitani en el marco de la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido por la Zona A contó con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

Con el empate 2-2, Vélez perdió la chance de terminar primero en la Zona A y podría quedar fuera de la lucha por la Tabla Anual en esta misma fecha. Con 28 puntos es escolta de Instituto en su grupo y en la Anual llegó a 56 unidades, con las que está cuarto. En la próxima jornada visitará a Unión para cerrar la fase de grupos.

El Ciclón, por su parte, está noveno con 19 puntos en la Zona A y necesitará ganar y otros resultados para poder clasificar a la próxima instancia del torneo en la última fecha. En cuanto a la Tabla Anual tiene 41 puntos y está 16°. En la próxima fecha se enfrentará a Platense en condición de local.

El partido

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto entraron a la cancha con: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Juan Policella; Ronaldo Martínez.

En frente, el Ciclón de Rubén Insúa formó con: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nahuel Arias, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.

Después de algunas aproximaciones durante los primeros 20 minutos de partido, Vélez finalmente se adelantó en el tanteador tras un fallo en la salida del fondo visitante que le permitió el avance por derecha a Matías Pellegrini. El mediocampista envió un centro bajo con el costado externo de su pie derecho y favoreció la llegada de Juan Policella, que desvió el balón y lo envió por encima de José Devecchi para poner el 1-0 a los 22 minutos.

El segundo gol llegó poco después y esta vez lo anotó Pellegrini. Ocurrió nuevamente en una mala salida del Ciclón tras una pelota parada. Vélez volvió a meter el balón al área con un envió cruzado desde la derecha que se desvió en un jugador del visitante antes de encontrar a Pellegrini por la izquierda. Con una barrida, el mediocampista colocó el balón por encima de Devecchi, que no pudo evitar el 2-0.

Después de una revisión del gol por medio del VAR por una falta de Pellegrini que se produjo después del tanto (el gol fue convalidado) San Lorenzo reclamó un penal por una falta que pareció ser dentro del área sobre Alexis Cuello, pero el árbitro no la sancionó.

Ronaldo Martínez tuvo una gran chance para ampliar la diferencia luego de un pase largo que Policella tocó de primera para Pellegrini por la banda derecha. El envío del atacante encontró la llegada del ex Platense y Talleres, que llegó a definir anticipando a su marcador, pero envió el balón por encima del travesaño.

El paraguayo volvió a perderse el gol instantes después luego de un envío al borde del área que lo encontró solo. El atacante enganchó y definió buscando el poste derecho de Devecchi, pero lo hizo desviado. Por el costado lo acompañaba Manuel Lanzini, que parecía llegar en buena posición.

Cuando parecía que estaba para el cachetazo, San Lorenzo encontró el descuento por medio de Alexis Cuello a los 46 minutos. Fue tras un pase en profundidad de Rodrigo Auzmendi que le permitió el avance por el costado derecho, dentro del área. El atacante cruzó el remate ante la salida de Tomás Marchiori y así puso el descuento.

El equipo de Insúa pareció comenzar mejor el segundo tiempo, pero fue Vélez el que encontró el tercer tanto. Fue tras una excelente asistencia de Policella, que habilitó a Martínez con un pase entre líneas para el mano a mano del paraguayo con Devecchi. La suave definición del atacante al costado izquierdo venció al arquero y estampó el 3-1 a los ocho minutos. Sin embargo, la jugada fue revisada por intervención del VAR y el tanto fue anulado por una falta en la previa al gol cometida por Lucas Robertone sobre Cuello. Seguían 2-1.

Vélez se perdió la chance del tercero poco después tras una excelente pared entre Manuel Lanzini y Martínez en la que el ex River decidió pasar en lugar de definir, perdiendo una buena ocasión dentro del área.

San Lorenzo tuvo pocas chances, pero logró empatarlo a los 36 en una jugada de pelota parada. El centro largo de Facundo Farías llegó a la posición de Martín Río, que bajó la pelota para Guzmán Corujo. El uruguayo definió al poste, pero favoreció la aparición de Auzmendi en el área chica, que puso el 2-2 ante el arco vacío.

El tiempo transcurrió y San Lorenzo incluso tuvo chances de ganarlo en el final, pero no volvió a quebrar la valla defendida por Marchiori. Fue empate 2-2.

Video: Liga Profesional.