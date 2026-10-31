Supercopa LPF: Sportivo Urquiza recibirá a Peñarol en una nueva edición del clásico

Sportivo Urquiza ganó 2-1 en la ida y le bastará con una igualdad para seguir en carrera.

Este sábado se definirá al último clasificado a las semifinales de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol. Se disputarán los encuentros de vuelta de los cuartos de final de ese torneo y de la Copa de la Liga, ambos certámenes de la Primera División paranaense.

Habrá dos partidos correspondientes a la Copa de la Liga y uno por la Supercopa: todos ellos comenzarán a las 16 y definirán sus respectivas series rumbo a la próxima instancia del torneo.

En el marco de la Supercopa, Sportivo Urquiza recibirá a Peñarol en el estadio Pablo Zapata. El clásico más popular del fútbol paranaense tuvo victoria de la V Azulada por 2-1 en el encuentro de ida en La Floresta, por lo que ahora podrá buscar la clasificación como local, donde sólo habrá público de la institución anfitriona.

En semifinales ya esperan Neuquén, Patronato y Club VF, a la espera de definir al campeón antes del cierre del 2026.

Operativo policial

Desde la organización del partido confirmaron que las entradas solo estarán en venta durante esta jornada y las puertas del estadio abrirán a las 15. Solo se permitirá el ingreso de público local por calle Burmeister, desde Ameghino (en esa esquina estará el punto de venta de entradas). Para ingresar será obligatorio presentar el DNI en el marco del programa Tribuna Segura.

Dentro del estadio no podrá haber banderas que superen los tres metros de largo, botellas de vidrio, metal o plástico, pirotecnia (sonora o lumínica), vestimenta alusiva a otros clubes, rollos de papel y equipos de mate.

Por otra parte restringirán el tránsito en las siguientes intersecciones:-Ameghino y Clarck (corte total).-Ameghino y Burmeister (restricción vehicular).-Ameghino y Líbano (restricción vehicular).-Líbano y Clarck (corte total).

Copa de la Liga

En cuanto a la Copa de la Liga, Instituto recibirá a Camioneros y Los Toritos será local de San Benito. En el partido de ida, Instituto y Camioneros igualaron 2-2, por lo que todo se definirá en este encuentro en el estadio de Villa Uranga; mientras que Sanbe ganó el duelo de ida ante el Tricolor por 2-1, por lo que le bastará con una igualdad en el estadio Luis Metz para seguir en carrera.