Talleres ganó con holgura ante Riestra y salió del último lugar

Por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Deportivo Riestra recibió a Talleres en el estadio Guillermo Laza. El duelo enmarcado en la Zona A contó con el arbitraje de Darío Herrera acompañado en el VAR por Sebastián Habib.

La victoria por 3-0 le permitió a Talleres salir del último lugar de la tabla de posiciones de su grupo, ya que alcanzó los 12 puntos. Llegó a los 38 en la Tabla Anual, puntaje importante previendo una posible caída en puestos cercanos a la zona de descenso. En la próxima fecha, última del torneo, enfrentará a Estudiantes de La Plata.

La derrota, por su parte, mantuvo al Malevo en los 12 puntos dentro de su grupo, con los que ahora está penúltimo; mientras que en la Tabla Anual tiene 23, apenas cuatro más que el ya descendido Aldosivi. En la última fecha su rival será Independiente como visitante.

El partido

Para este partido, el equipo de Gustavo Benítez salió a la cancha con: Marino Arzamendia; Facundo Miño, Carlos Quintana, Cristian Paz; Pedro Ramírez, Nicolás Watson, Milton Céliz, Mariano Bracamonte; Alexander Díaz, Braian Sánchez; Antony Alonso.

En frente, Omar De Felippe formó a Talleres con: Ezequiel Unsain; Matías Catalán, Román Riquelme, Valentín Fascendini; Augusto Schott, Federico Fattori, Matías Galarza, Alexandro Maidana; Valentín Depietri, Agustín Álvarez y Rick Lima.

En un partido en el que pasaba poco y nada, Talleres tuvo su primera ocasión de peligro con un remate de larga distancia de Valentín Fascendini. El central sacó un disparo desde el costado izquierdo que viajó recto al poste izquierdo de Marino Arzamendia, que solo atinó a ver pasar el balón, que dio en el palo y luego se metió en el arco para el 1-0 a los 25 minutos. Golazo.

Y la segunda chance fue también con un tiro desde afuera del área. Esta vez fue un tiro libre ejecutado por Agustín Álvarez que tenía destino de gol por el costado derecho de Arzamendia, que con una gran estirada y un manotazo rechazó el balón para evitar una nueva caída de su valla.

Deportivo Riestra pudo llegar al empate en una jugada posterior. Luego de varios rebotes tras el envío del balón al área en un lateral, Milton Céliz sacó un disparo que buscó el costado izquierdo. El remate fue débil, por lo que el entrerriano Ezequiel Unsain no tuvo problemas en atrapar el balón.

Ya en el segundo tiempo, Talleres encontró una buena ocasión de peligro prácticamente de arranque luego de un buen pase en profundidad de Federico Fattori para Valentín Depietri, que enganchó hacia el centro desde la izquierda y sacó un remate bajo que Arzamendia rechazó de forma defectuosa a su derecha, despejando el peligro.

La T siguió buscando y finalmente encontró el gol con un remate de larga distancia de Mateo Cáceres. El mediocampista tomó el balón en tres cuartos de cancha, avanzó unos metros hasta acercarse a la medialuna del área y sacó un potente disparo que se metió por el costado derecho del arco defendido por Arzamendia. A los 23 pasó a estar 2-0 el visitante.

Y el tercero llegó poco después. Agustín Álvarez perdió el balón y lo recuperó luego de presionar a Milton Céliz a escasa distancia del área grande. Luego de un toque hacia adelante, Álvarez sacó un potente remate que se clavó en el ángulo superior izquierdo de la valla del Malevo para el 3-0 a los 28 minutos. Todos golazos, todos desde afuera del área.

Antes del final del partido hubo una buena ocasión para el descuento de Riestra en un tiro libre que Céliz ejecutó al ángulo superior izquierdo de la valla de Unsain; sin embargo, una excelente volada del entrerriano envió el balón al tiro de esquina.

Luego quien probó fue Agustín Graneros, que remató tras un centro largo de Gabriel Obredor desde la derecha. El disparo del atacante desde la izquierda se fue muy por encima del travesaño, sin peligro para el arco cordobés.

Riestra volvió a tener el descuento luego de un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho en el que Juan Randazzo ganó de cabeza, enviando el balón por encima del travesaño.

La última fue también del local, tras un tiro libre jugado rápido por Milton Céliz para el remate de Randazzo que Unsain despejó hacia un costado sin mayores dificultades. Talleres volvió a la victoria luego de cinco partidos.

Video: Liga Profesional.