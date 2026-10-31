Turismo Nacional: Julián Santero se quedó con la pole de la Clase 3

Este sábado comenzó la actividad por los puntos en el marco de la Clase 3 del Turismo Nacional. Por la undécima fecha del Campeonato Argentino, los pilotos de la máxima divisional de la categoría regida por la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (Apat) se midieron en el autódromo Ciudad de Concordia.

Primero se desarrollaron los dos entrenamientos que permitieron a los pilotos ver en qué condiciones se encontraban sus vehículos. En el primero de los ensayos destacó Jorge Barrio con un tiempo de un minuto, 48 segundos y 966 milésimas, dejando por detrás a Ever Franetovich y Mauricio Lambiris, a 506 y 508 milésimas, respectivamente.

En la siguiente práctica el destacado fue Julián Santero, que tras ocho vueltas firmó un tiempo de un minuto, 49 segundos y cuatro milésimas para ser el mejor de la tanda. Por detrás de él quedaron Braian Quevedo y Agustín Canapino, a 307 y 352 milésimas, respectivamente.

Después de unas horas, ya por la tarde, fue turno de la clasificación. El líder volvió a ser Santero, que firmó una vuelta de un minuto, 48 segundos y 789 milésimas para convertirse en el poleman de la penúltima fecha del año.

El segundo puesto detrás del mendocino fue para el cordobés Facundo Chapur, a 57 milésimas; mientras que Bautista Damiani quedó en el tercer lugar a 165 milésimas del ganador de la clasificación.

El crespense Joel Gassmann se encuentra participando también de la actividad correspondiente a este fin de semana. En el primero de los ensayos terminó 16° a un segundo y 592 milésimas; en el segundo repitió el lugar, otra vez 16° a un segundo y 451 milésimas; y en la clasificación acabó 12° a un segundo y 262 milésimas, por lo que partirá desde el cuarto lugar en la tercera serie.

De esta manera, Santero, Chapur y Damiani serán los líderes de las series que se disputarán este domingo entre las 11.20 y las 12.20 con cinco vueltas cada una. Posteriormente llegará la final, que comenzará a las 14.10 y premiará al mejor luego de 18 vueltas o 40 minutos, lo que ocurra primero.