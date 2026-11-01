Barracas remontó y le empató a Belgrano en el final

Por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Belgrano recibió a Barracas Central. El partido por la Zona B se desarrolló en el estadio Julio César Villagra y contó con el arbitraje de Bryan Ferreyra, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

Con la igualdad 2-2 Belgrano quedó en la quinta posición con la misma cantidad de puntos que River Plate: 23. En la Tabla Anual suma 49, pero ya está clasificado a la Copa Libertadores por haber sido ganador del Torneo Apertura. En la última jornada, con el fin de buscar el cuarto puesto, el rival del Celeste será Gimnasia La Plata.

El Guapo se encuentra en una situación similar, ya que el empate también lo llevó a 23 puntos, pero en su caso lo dejó en la sexta colocación como consecuencia de la diferencia de gol. En la Tabla Anual está 13° con 44 unidades y su presencia en torneos internacionales está muy comprometida. En la próxima fecha su rival será Racing, como local.

Para el arranque de este partido, Ricardo Zielinski eligió a: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Franco Vázquez, Lucas Zelarayán; Lucas Passerini.

En frente, Damián Ayude apostó por: Juan Espínola; Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Iván Tapia, Dardo Miloc; Rodrigo Bogarín, Tomás Porra, Gonzalo Maroni; Facundo Bruera.

El partido

El partido comenzó con un balón largo de Thiago Cardozo tras el saque del medio para Lucas Passerini, que ganó entre los centrales de Barracas y sacó un remate bajo al costado izquierdo que Juan Espínola rechazó con una muy buena estirada hacia ese lado.

La respuesta del Guapo fue con un remate desde larga distancia de Elías Pereyra. El lateral izquierdo buscó el ángulo superior izquierdo de la valla defendida por Cardozo, pero el balón se fue desviado.

Una buena acción de Franco Vázquez derivada de un excelente control de Passerini en el mediocampo acabó en un golazo de Belgrano. El Mudo metió un caño y pasó el balón en profundidad para Emiliano Rigoni, quien avanzó por el costado derecho y envió un centro bajo para la llegada de Passerini. Quien comenzó la jugada la terminó con un remate bajo contra el poste derecho para el 1-0 parcial a los 27 minutos.

El equipo de Damián Ayude respondió con un envío desde la izquierda para el cabezazo de Facundo Bruera al costado izquierdo que no dificultó la intervención de Cardozo, que atrapó el balón antes del final del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, un mal rechazo del fondo visitante dejó la pelota servida para Lucas Zelarayán que la punteó hacia su derecha para habilitar a Lucas Passerini. El centrodelantero amagó la definición para evitar la intervención de un defensor y definió suave y a la derecha de Espínola para el 2-0 parcial a los tres minutos.

Era todo fiesta en Belgrano, pero Barracas empezó a empujar. El empuje tuvo premio cuando un mal rechazo del fondo local le quedó a Esteban Rolón que hizo cumplir la ley del ex. Una excelente volea del ex Boca se clavó en el costado derecho del arco de Cardozo para transformarse en el descuento a los 35 minutos.

Pese al golpe que significó el descuento, el Celeste pudo liquidarlo en la siguiente jugada con un desborde por derecha de Francisco González Metilli, que habilitó al goleador de la noche. Passerini, por el centro, intentó una definición suave al costado izquierdo de Espínola, pero el balón dio en el poste.

Tuvo una vida más Barracas, que pudo empatarlo en la siguiente jugada tras una gran habilitación de Enzo Taborda para Nicolás Orsini, pero el ex Lanús falló en el mano a mano contra Cardozo luego de trazar una diagonal del centro a la izquierda.

El local tuvo la siguiente y volvió a fallar, en esta ocasión en los pies de Juan Velázquez primero con un remate cruzado desde la izquierda y adentro del área que el arquero desvió hacia arriba y luego falló Lautaro Gutiérrez, que remató al cuerpo del guardameta rival en el rebote.

Ese fallo lo pagó muy caro el local. Después de un atajadón de Cardozo tras un cabezazo de Orsini que parecía tener destino de gol en el ángulo superior izquierdo del arco visitante, llegó el empate.

Fue luego de un centro desde la izquierda que Nicolás Demartini desvió hacia el arco rival encontrándose de espaldas a la valla de Cardozo. El remate del defensor tras el centro de Rafael Barrios se metió suavemente contra el poste para transformarse en el 2-2 definitivo a los 51 minutos del complemento. Gol y final, pese al reclamo Pirata.

Video: Liga Profesional.