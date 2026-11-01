Boca le ganó un clásico caliente a River

Este domingo se jugó una nueva edición del superclásico en el estadio Alberto J. Armando. Boca Juniors recibió a River Plate en el marco de la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del juego fue Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

Con la victoria, el Xeneize llegó a 30 puntos y se ubica en la segunda posición de la Zona A, a tres puntos de Instituto; mientras que en la Tabla Anual es el líder con 60 puntos y una victoria en la última fecha podría consagrarlo ganador. En esa última jornada se medirá con Defensa y Justicia.

River, por su parte, quedó con 23 puntos en la cuarta colocación de la Zona B, mientras que en la Tabla Anual está octavo con 52 unidades, ya imposibilitado de clasificar directamente a la Copa Libertadores. En la última fecha, el rival del Millonario será Aldosivi en condición de visitante.

El partido

Con el retorno de Lautaro Blanco por Malcom Braida, Rodolfo Arruabarrena dispuso a: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Para este partido, Leonardo Ponzio introdujo a Lucas Silva por Aníbal Moreno, lesionado, por lo que salió con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

La primera ocasión del partido fue para Boca con un buen centro de Blanco desde la izquierda que Merentiel consiguió empujar entre los centrales, pero no logró direccionar el balón, por lo que Santiago Beltrán atrapó sin problemas.

Después de un excelente pase de Santiago Ascacíbar para el pique de Miguel Merentiel entre los centrales de River, Lucas Martínez Quarta abrazó al atacante del Xeneize y le cometió una clara falta que el árbitro inicialmente no sancionó. Luego de revisar la jugada en el VAR, el árbitro corrigió la decisión y expulsó al defensor del Millonario.

Del tiro libre sancionado por la expulsión llegó el tiro libre ejecutado por Leandro Paredes al costado izquierdo del arco de Beltrán, que despejó con los puños hacia el tiro de esquina.

El gol llegó recién a los 27 minutos. Fue tras un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho por Sebastián Villa tras el que Lautaro Di Lollo ganó de cabeza, colocando el balón contra el poste izquierdo y a contrapierna de Santiago Beltrán, que no pudo más que mirar el tanto del central Xeneize.

Después del gol, Boca tuvo dos chances para ampliar la ventaja que fueron muy claras. Una en los pies de Villa, que recibió solo por la izquierda en el final de un contragolpe y decidió un pase para Merentiel que Lautaro Rivero (ingresó por Lucas Beltrán tras la expulsión) despejó al córner con un gran cierre. Luego lo tuvo Ascacíbar, que falló al momento de definir tras un buen desborde y centro de Flores.

Un tiro libre desviado de Thiago Almada y un remate muy desviado de Tomás Galván fueron las únicas ocasiones para el Millonario, que se vio superado por su rival a partir de jugar con la expulsión de Martínez Quarta.

El segundo tiempo comenzó con un ajuste táctico del visitante con el ingreso de Lautaro Pereyra por Lucas Silva que cambió la formación y le permitió manejar mejor la pelota. Pese a eso, no consiguió traducir el manejo de pelota en una chance clara de gol.

Por el contrario, Boca tuvo la primera con una buena asociación de Merentiel y Ascacíbar que terminó con el avance de este último por el costado derecho dentro del área. Aunque llegó a definir, no consiguió esquivar la salida de Beltrán, que envió el balón al córner. En la continuidad de la definición, el mediocampista golpeó a Beltrán, por lo que el árbitro acabó cobrando infracción.

Merentiel tuvo la siguiente aproximación luego de un centro de Blanco desde la izquierda en el que anticipó a Rivero. El cruce del central impidió que el balón vaya hacia el arco, pero le dio un nuevo tiro de esquina que el local no aprovechó.

Sobre los 34 minutos, con el partido completamente fuera de las manos de Ramírez, llegó una fuerte falta de Montiel sobre Lautaro Blanco que le valió la tarjeta roja directa por parte del árbitro. Con dos menos el partido se complicó mucho más para el conjunto visitante, que además tenía dificultades para generar juego.

Sin que hubiera muchas chances por parte de ninguno de los dos conjuntos, Boca estuvo cerca del segundo con un tiro desde afuera del área de Alan Velasco que dio en el poste frente a la estirada de Beltrán.

No ocurrió mucho más en el partido. Boca se llevó la victoria y es firme candidato a quedarse con la Tabla Anual: una victoria en la última fecha podría darle la consagración.

Video: Liga Profesional.