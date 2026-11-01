Boca y River protagonizarán una nueva edición del superclásico

Este domingo se desarrollarán cuatro encuentros correspondientes a la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026. Entre ellos destaca el Superclásico, que abrirá la actividad a las 15 y es el interzonal de una jornada que contará además con duelos por las Zonas A y B.

15: Boca Juniors - River Plate (interzonal)

En el estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors recibirá a River Plate en una nueva edición del Superclásico a partir de las 15 en un duelo que contará con Nicolás Ramírez como árbitro, acompañado en el VAR por Silvio Trucco. La transmisión de este partido correrá por cuenta de ESPN premium.

Boca llega con 27 puntos en la tercera posición del Torneo Clausura y es uno de los dos equipos que puede evitar que Instituto (33) finalice como líder de la Zona A. Por otra parte, en la Tabla Anual tiene 57 unidades y tras la victoria de Rosario Central (59) está obligado a ganar para recuperar el liderazgo del torneo.

El Millonario llega con 23 puntos en la cuarta posición de la Zona B y aunque ya no puede terminar como líder, buscará subir algún puesto más antes del final de la fase de grupos. En la Tabla Anual suma 52 puntos y está en puestos de Copa Sudamericana, todavía con escasas chances de meterse en lugares de clasificación a la Copa Libertadores.

18.30: Belgrano - Barracas Central (Zona B)

En la continuidad de la tarde habrá dos partidos que comenzarán en simultáneo, a las 18.30. Uno de ellos será en el estadio Julio César Villagra, donde Belgrano recibirá a Barracas Central con el arbitraje de Bryan Ferreyra, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. La transmisión será de TNT Sports.

El Pirata viene de perder frente a Aldosivi por 1-0, con lo que suma 22 puntos y se ubica en la quinta posición de la tabla, cerca de confirmar la clasificación a la próxima fase del torneo. En la Tabla Anual suma 48 puntos y aunque está justo por fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, ya está clasificado a la Copa Libertadores por haber ganado el Apertura.

El Guapo suma 22 puntos y aparece en la misma posición que el Pirata luego de vencer a Estudiantes de Río Cuarto por 2-1 en su última presentación. En la Tabla Anual tiene 43 unidades y conserva ciertas chances de lograr la clasificación a la próxima edición de algún certamen internacional en caso de que se den algunos resultados.

18.30: Newell’s - Unión (Zona A)

En el otro encuentro que comenzará a las 18.30, Newell’s recibirá a Unión de Santa Fe en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. La transmisión del encuentro por la Zona A será de ESPN premium, mientras que el árbitro será Daniel Zamora, acompañado en el VAR por Germán Delfino.

El conjunto rosarino viene de empatar 0-0 con San Lorenzo, con lo que suma 21 puntos en la sexta posición del grupo, todavía avanzando a la próxima instancia del torneo. En la Tabla Anual, por otra parte, tiene 36 unidades y está fuera de cualquier pelea, aunque debe sumar pensando en evitar el descenso.

El Tatengue, por su parte, viene de ganarle a Estudiantes por 3-1 y con 17 unidades está décimo en su zona, todavía con alguna chance de clasificación a la próxima instancia. En cuanto a la Tabla Anual, suma 38 unidades y debe volver a sumar pensando en la futura tabla de la lucha por no descender.

20.45: Lanús - Gimnasia de Mendoza (Zona A)

El último encuentro de la jornada será también por la Zona A: Lanús recibirá a Gimnasia de Mendoza en un partido que contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

El Granate está quinto en su zona con 24 puntos luego de su último empate en el clásico ante Banfield por 1-1, por lo que de momento está clasificando a la próxima instancia del certamen. En la Tabla Anual suma 48 unidades y está noveno, en puestos de ingreso a la próxima Copa Sudamericana.

El Lobo mendocino, por su parte, viene de capa caída tras su última derrota frente a Platense por 2-1 en condición de local que lo dejó séptimo en su zona con 20 unidades, todavía en puestos de clasificación. En la Tabla Anual, por otra parte, suma 39 puntos y marcha 18°, alejado de los puestos de clasificación a copas internacionales.