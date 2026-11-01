Cecilia Dieleke obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Este domingo quedará en la historia de la natación argentina, ya que por primera vez una nadadora del país se llevó una medalla de oro en un Juego Olímpico (esta vez de la Juventud). Previamente, en 2018, Delfina Pignatiello consiguió dos medallas plateadas, pero en este caso hubo un escalón más.

La galardonada fue Cecilia Dieleke, oriunda de San Martín (Buenos Aires), luego de imponerse en la carrera de 200 metros mariposa femeninos en Dakar, Senegal, lugar en que se desarrollan los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Se impuso luego de dos minutos, 10 segundos y cinco centésimas de carrera en los que firmó la victoria argentina en la disciplina. Esa marca es además un nuevo récord nacional que se establecerá como vara para medir los rendimientos de las próximas nadadoras.

¡CECILIA DIELEKE GANÓ EL PRIMER ORO PARA ARGENTINA! 🇦🇷🥇 La nadadora de 17 años se impuso en la final de los 200 metros espalda con un tiempo de 2:10.05. ES EL PRIMER ORO DE UNA MUJER ARGENTINA EN LA HISTORIA DE UNA COMPETICIÓN OLÍMPICA. 👏 #JuegosOlímpicos #Dakar2026 https://t.co/Wu2elrj6Ct — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 1, 2026

Dieleke, de 17 años, ya había sorprendido en Santa Fe al quedarse con siete medallas de los Juegos Suramericanos. Entre las preseas que obtuvo había tres doradas, por lo que su participación en los Juegos Olímpicos hacía prever destacadas actuaciones.

En declaraciones al sitio Olympics.com, la nadadora agradeció a los argentinos por el apoyo, remarcó que se encontraba muy feliz y que había cumplido un sueño, pero también apuntó hacia adelante: “Sueño con ir a Los Ángeles. Espero que se dé. Y si no se da, será en el 2032”.