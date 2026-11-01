Colapinto terminó octavo en la carrera que consagró a Antonelli como campeón

Este domingo se desarrolló la carrera final de la 19ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El escenario fue el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, sitio que recibió a la categoría durante todo el fin de semana.

Hubo un cambio en la grilla antes de la largada: por modificaciones en su vehículo, Liam Lawson partió desde el último lugar, mientras que Verstappen tuvo que partir desde un puesto más atrás que en su clasificación como consecuencia de la sanción recibida por el roce con el propio Lawson. Además Fernando Alonso no fue de la partida por la rotura de su vehículo en la clasificación del sábado.

En la partida y durante los primeros giros Franco Colapinto consiguió dar un salto que lo metió en los puntos. Al cabo de siete vueltas, momento en el que Lance Stroll chocó y abandonó la carrera, el argentino se ubicaba en el octavo puesto. En ese punto corrían con auto de seguridad virtual.

Por la maniobra de largada en la que Charles Leclerc y Lewis Hamilton se salieron de la pista, la FIA decidió una sanción de cinco segundos para el monegasco. Esta situación perjudicó a Max Verstappen, que tercero y debió saltar al primer lugar por los fallos de los pilotos de Ferrari, pero quedó segundo entre Leclerc y Hamilton.

A George Russell, en tanto, le dieron diez segundos de penalización por el toque con Isack Hadjar que hizo que el francés se saliera de pista. El británico quedó así muy lejos de pelear el campeonato con el italiano Kimi Antonelli.

Con la sucesión de ingresos a boxes, Antonelli figuró en el primer lugar, seguido por Norris y Verstappen. Leclerc aprovechó su paso por allí para aprovechar y cumplir con su penalización para volver en el cuarto puesto, lo mismo Russell, que volvió en el sexto lugar.

Colapinto cumplió con su paso por boxes en la vuelta 35 y cambió neumáticos medios a suaves, volviendo en el puesto 13, detrás de Pierre Gasly y comenzando una persecución con su compañero de equipo que duró poco: en la 38ª vuelta lo superó para ubicarse 12°.

En la vuelta 42, Colapinto volvió al noveno lugar y tenía por delante a Arvid Lindblad, su rival en la lucha por el campeonato de constructores, a cinco segundos con más de 25 vueltas por delante.

Cuatro vueltas más tarde se produjo el choque de Valtteri Bottas contra el muro de contención que provocó primero una bandera amarilla que invitó a muchos pilotos a pasar por boxes; pero al producirse la bandera roja, todos los que ingresaron acabaron perdiendo su posición y la carrera se detuvo.

Después de una prolongada pausa debido a las tareas realizadas para retirar el auto de Bottas, la velocidad volvió sin grandes modificaciones, pese a varios amagues e intentos de superaciones, como los ataques que intentó Colapinto sobre Piastri.

Justamente el australiano fue protagonista en la siguiente acción importante de la carrera: en la disputa por el séptimo lugar intentó superar a Lindblad atacando por la izquierda y el auto del piloto de Racing Bulls se montó en la rueda delantera derecha del vigente campeón del mundo antes de perder el control y salir hacia la derecha.

El abandono de Lindblad favoreció a Colapinto y Gasly, que pasaron a ser octavo y noveno; pero forzó la salida del auto de seguridad, reorganizando la carrera en la vuelta 59.

En el relanzamiento, Gasly atacó incomprensiblemente a Colapinto. Lo superó y se excedió, lo que provocó que perdiera poco después la posición con Lawson, cayendo el francés al 10° lugar. Mientras tanto quedó pendiente para después de la carrera una posible sanción para Piastri por la acción que protagonizó junto a Lindblad. Lo mismo quedó para Gasly y Lawson, que también protagonizaron un roce.

La investigación derivó en la sanción para el piloto australiano con 10 segundos de recargo, por lo que perdió la posición respecto de Colapinto. El argentino saltó al séptimo lugar, pero fue citado a declarar por no haber bajado la velocidad ante una bandera amarilla, con lo que también podría ser sancionado.

Sobre el ganador no hubo dudas: Max Verstappen se llevó una sólida victoria aprovechando el fallo de los pilotos de Ferrari en la final. Segundo terminó Lewis Hamilton, que lamentó los resultados; mientras que el tercer lugar fue para Kimi Antonelli, que concretó una gran carrera y se aseguró el campeonato mundial.

Kimi rompió una larga racha sin campeonatos para los pilotos italianos y además se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría, con apenas 20 años.

El italiano Kimi Antonelli, emocionado durante la celebración del campeonato mundial.

Con el campeonato definido, resta determinar las posiciones finales. Por esa labor irán al próximo destino: Brasil, el fin de semana del 6 al 8 de noviembre.