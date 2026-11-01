Comienza la definición de los grupos de la Liga Provincial

En la noche de este domingo concluirá la actividad correspondiente a la primera fase de la Liga Provincial de Mayores. Las Zonas A y B disputarán íntegramente su última fecha; mientras que la Zona C tendrá sus partidos este lunes con el fin de concluir también con la actividad de su grupo.

Zona A

La actividad correspondiente a la Zona A del campeonato se definirá íntegramente este domingo con cuatro partidos que se desarrollarán en simultáneo para determinar el orden en la tabla de posiciones.

El líder ya está definido: Sportivo San Salvador es insuperable con su récord 11-2. Sin embargo, las demás posiciones todavía están en disputa. El Celeste se enfrentará a Capuchinos (cuarto con acumulado 6-7) en condición de visitante.

Entre los escoltas están La Armonía y Ferrocarril, ambos con récord 8-5. En esta última fecha, los colonenses deberán recibir a Estudiantes de Concordia (sexto con récord 5-8); mientras que el verde concordiense será local de Social Federación (quinto con acumulado 6-7).

En el partido restante, Social y Deportivo San José recibirá a Sarmiento de Villaguay en el duelo de colistas: ambos equipos tienen un acumulado de 4-9. Del que pierda en este partido saldrá el último de la zona.

Zona B

En la Zona B también habrá definiciones a partir de las 21. En esta jornada no habrá acción para Regatas Uruguay, que deberá quedar libre y aguardar a los resultados de los demás encuentros para saber su posición final: actualmente está puntero en soledad con récord 12-4.

El que puede alcanzarlo es Atlético Tala, cuyo acumulado es de 11-4 y le tocará visitar a Luis Luciano, que marcha sexto con récord 6-9. De ganar, el Azul tendrá el mismo récord que el Celeste uruguayense.

Más atrás viene Racing de Gualeguaychú, que está tercero con récord 10-5 y nadie puede alcanzarlo, pero una derrota de Tala podría abrirle la posibilidad de saltar al segundo lugar. Su rival será Zaninetti, que actualmente está séptimo con récord 5-10.

En los duelos restantes, Sportivo Peñarol de Tala (récord 8-7) recibirá a BH de Gualeguay (5-10); mientras que Centro Bancario (4-11) recibirá a Parque Sur (7-8).