Estudiantes remontó de forma milagrosa frente a Instituto

En el estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata recibió a Instituto en el marco de la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido se desarrolló con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Fernando Echenique.

Tras el empate 3-3, Estudiantes quedó en la undécima posición con 15 unidades, ya sin chances de avanzar a los octavos de final del campeonato. En la Tabla Anual además suma 46 puntos y necesitará de otros resultados además de la victoria en la última fecha para tener chances de clasificar a la próxima instancia del torneo. En la próxima fecha su rival será Talleres, como visitante.

El empate dejó a la Gloria con 33 puntos en el primer lugar de la tabla de la Zona A, todavía sin poder confirmar el primer puesto debido a que Boca Juniors y Defensa y Justicia podrían superarlo. En la Tabla Anual, además, suma 54 unidades y todavía conserva ciertas chances de jugar Copa Libertadores. En la próxima fecha, el conjunto cordobés deberá recibir a Newell’s.

El partido

Estudiantes salió a la cancha en este partido con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo.

Diego Flores, por su parte, formó a: Marcos Ledesma; Jonatan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Facundo Suárez y Alex Luna.

Instituto abrió el partido muy rápido luego de un error en la salida de Fernando Muslera, que se arrepintió al intentar meter un pelotazo desde dentro del área y perdió la pelota con Lucas Suárez, que ante el arco vacío definió suave y puso el 1-0 cuando iban apenas tres minutos.

En el primer tiempo el desarrollo tuvo pierna fuerte y es por eso que llegó a haber tres amonestados por lado. Con esta situación, se fueron al descanso con la victoria parcial para la Gloria, que encontraría más en el complemento.

Iban apenas tres minutos cuando un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo por Alex Luna encontró el muy buen cabezazo de Leonel Mosevich para el 2-0. El ex Patronato remató de pique al suelo, anticipándose a la salida de Muslera, que desprotegió el arco y no ganó el balón en el área chica.

Y había más, cuando Luna se escapaba por el costado izquierdo para el tercer gol, Santiago Núñez le cometió una falta barriéndose desde el lado derecho del atacante, acción que le valió su segunda tarjeta amarilla. Con diez, la historia era complicada para el Pincha.

Pero fue todavía peor, un fallo en la salida que permitió la recuperación por parte de Luna derivó en el pase en profundidad para Jhon Córdoba por el costado derecho. El colombiano avanzó por esa banda y aprovechó que Muslera estaba mal parado para sacar un potente remate que se metió entre el arquero y el poste cuando el ángulo parecía no favorecer al jugador de la Gloria. Las cosas 3-0.

El León no se rindió pese a la situación y fue con todo a buscar el descuento. Ese gol llegó finalmente tras una excelente acción global del equipo que terminó con un preciso centro de Ezequiel Piovi para el cabezazo de Guido Carrillo, quien colocó el balón contra el poste izquierdo para el descuento a los 13.

No se quedó ahí. Estudiantes fue por más y en un tiro libre desde la medialuna del área encontró un nuevo descuento con una definición baja de Tiago Palacios. El balón pasó por debajo de la barrera y se metió en el costado derecho del arco defendido por Marcos Ledesma, que no pudo hacer más que mirar.

Con fe, el equipo de Alexander Medina fue por más y finalmente alcanzó la igualdad a los 41 minutos, cuando un balón largo por el costado izquierdo favoreció la carrera de Edwuin Cetré. El colombiano acompañó la pelota hasta dentro del área, en donde ejecutó un pase al medio para la llegada de Fabricio Pérez, que definió alto, el balón dio en el travesaño y luego entró para el 3-3 y la explosión del estadio.

Estudiantes incluso pudo haberlo dado vuelta después de un tiro libre desde el costado derecho en el que Marcos Rojo ganó de cabeza y venció a Ledesma para el 4-3, pero el tanto fue anulado por offside del defensor. Fue empate.

Video: Liga Profesional.