Julián Santero ganó en Concordia por la Clase 3 del TN

El mendocino Santero se impuso en Concordia y ganó tres de las últimas cuatro carreras.

Este domingo se desarrollaron las series y la carrera final por la undécima fecha de la temporada del Campeonato Argentino de Turismo Nacional en su Clase 3. La actividad se desarrolló en el autódromo Ciudad de Concordia y con participación entrerriana.

En el desarrollo de las series, Julián Santero se impuso en la primera luego de completar las cinco vueltas en nueve minutos, 14 segundos y 921 milésimas. El podio de la serie lo completaron Mauricio Lambiris y Jorge Barrio; mientras que Joel Gassmann terminó en el quinto puesto.

En la segunda batería clasificatoria el ganador fue Thiago Martínez luego de nueve minutos, 24 segundos y 18 milésimas. Su rapidez le permitió terminar por delante de Ever Franetovich, que lo empujó en todo momento y quedó a menos de un segundo de distancia. El tercero fue Lucas Tedeschi.

La tercera serie clasificatoria quedó en manos de Bautista Damiani, que se impuso tras nueve minutos, 16 segundos y 29 milésimas y dejó por detrás a Fabián Yannantuoni y Leonel Pernía entre los tres primeros; mientras que Agustín Canapino quedó cuarto y se relamía respecto a la posibilidad de avanzar y acercarse al campeonato.

En la carrera final, el que largó primero, terminó primero. Santero no dejó lugar a dudas y ganó de punta a punta tras 35 minutos, siete segundos y 497 milésimas de competencia.

De todas formas, en el final debió sufrir y mucho la presión de Damiani, que llegó a ponerse apenas a 354 milésimas del vencedor. El tercer lugar, en tanto, quedó en manos de Thiago Martínez, mientras que Joel Gassmann arribó en el 13° lugar a 14 segundos y 628 milésimas.

Canapino terminó séptimo y ahora Santero está a 22 puntos de él con una carrera por delante: la que se desarrollará el fin de semana del 28 y 29 de noviembre en el autódromo de Viedma, en Río Negro.