Juventud Unida eliminó a Achirense y sigue en carrera por el ascenso

En el estadio De la Vía, Juventud Unida de Gualeguaychú recibió este sábado por la noche a Social y Deportivo Achirense en el marco del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur.

Después de la victoria en la ida por 2-1, el Juve tenía la chance de avanzar como local alcanzando solo un empate que lo hubiera depositado en la próxima ronda. No fue tan sencillo.

El equipo de Colonia Las Achiras consiguió igualar la serie con una victoria por 1-0 definida por un gol de penal de Maximiliano Romero a los 45 minutos del primer tiempo. Victoria de Achirense, empate en el global y penales.

En las ejecuciones desde los 12 pasos no hubo fallos en el conjunto gualeguaychuense; mientras que Francisco Peralta le contuvo el remate a Hugo Mendoza, terminando la tanda con el gol de Agustín Solís. Fue 5-3 el triunfo de Juventud Unida que avanzó y sigue soñando con volver al Torneo Federal A.

El rival

El contrincante de Juventud Unida saldrá del duelo que se define este domingo. Neuquen recibirá a Atlético Paraná a partir de las 18 en el estadio Luis Renaud y con el arbitraje de Joaquín Urbani, acompañado por los asistentes Nicolás Mottier y Juan Bonnín.

Luego de la victoria por 3-0 en la ida, el Gato puede permitirse perder por dos goles y aún en esas condiciones continuaría en carrera por el ascenso hacia la tercera división del fútbol argentino.

Más definiciones

En la parte santafesina del cuadro hubo clásico de San Justo, con victoria de Colón como visitante de Sanjustino por 2-0 con goles de Matías Fantín y el ex Belgrano de Paraná Maximiliano Osurak.

Con el 2-0 sentenció la serie por 3-1 y avanzó a la semifinal regional, en donde espera por el vencedor de Ben Hur - Juventud (el equipo rafaelino ganó la ida por 1-0 como visitante).