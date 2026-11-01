Paraná ganó la vuelta sobre Neuquen y avanzó a la semifinal

Este domingo por la tarde, Neuquen recibió a Atlético Paraná en el marco del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur. El árbitro del juego fue Joaquín Urbani, acompañado por los asistentes Nicolás Mottier y Juan Bonnín.

En la ida, el Gato había superado al Pingüino por 3-0, por lo que la tarea para el anfitrión no era nada sencilla. La remontada debía ser grande para que Neuquen contara con chances de seguir en la competencia.

En el sur de la ciudad, el Rojiblanco se hizo fuerte con la presencia de su público (hubo hinchas visitantes) y se impuso por 1-0 con el tanto de Maximiliano Ibáñez a los 41 minutos del segundo tiempo. El atacante superó a su marcador por la derecha con un caño y al encontrarse dentro del área definió con poco ángulo entre el arquero local y el poste para anotar el tanto de la victoria.

La institución de calle Ruperto Pérez cerró el global por 4-0 y avanzó a las semifinales de la Región Litoral Sur. Allí lo espera un viejo conocido: Juventud Unida de Gualeguaychú. Debido a las ubicaciones en la primera fase, el Gato deberá definir de visitante frente al conjunto gualeguaychuense, que superó a Social y Deportivo Achirense.

Por el lado de los equipos de Santa Fe, Colón de San Justo espera a su rival, que saldrá del duelo entre Ben Hur de Rafaela y Deportivo Juventud de Esperanza. En la ida, el conjunto rafaelino se impuso por 1-0.

Fixture y resultados | Cuartos de final | Región Litoral Sur

-Entre Ríos:

Sábado 31/10:

Juventud Unida 0-1 Social y Deportivo Achirense. Global: 2-2. Penales: 5-3.



Domingo 1/11:

Neuquen 0-1 Atlético Paraná. Global: 0-4.



-Santa Fe:

Sábado 31/10:

Sanjustino 0-2 Colón de San Justo. Global: 1-3.



Domingo 1/11:

(EN JUEGO) Ben Hur 1-0 Deportivo Juventud. Global: 2-0.