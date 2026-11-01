Tomás Vitar se quedó con la victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional

Tomás Vitar se impuso a Bastidas en la serie y ganó la final de la Clase 2.

Este domingo concluyó la actividad correspondiente a la undécima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. En el autódromo Ciudad de Concordia, los pilotos de la categoría telonera salieron a pista a quedarse con la mayor cantidad de puntos posibles por medio de las series y la carrera final.

En la primera serie clasificatoria el ganador fue Tomás Vitar, que superó al poleman Exequiel Bastidas y se quedó con los puntos de la serie tras nueve minutos, 29 segundos y 535 milésimas. El paranaense terminó en la segunda posición, mientras que el tercer puesto fue para Thomas Marchesín.

Esa fue la serie más rápida, porque en la segunda se impuso Valentino Quattrocchi pero necesitó de más tiempo: nueve minutos, 33 segundos y 486 milésimas. En el segundo y tercer lugar terminaron Juan Canela y Martín Leston, respectivamente.

La más lenta de las tres series fue la tercera, que acabó en manos de Francisco Coltrinari después de nueve minutos, 38 segundos y 361 milésimas de carrera. Renzo Blotta y Gastón Iansa terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Luego fue turno de la final y el paranaense Bastidas no tuvo la mejor carrera de la temporada. De hecho, a lo largo de los 14 giros perdió algunas posiciones y acabó en el octavo lugar, a 22 segundos y 252 milésimas del vencedor.

El ganador fue Vitar, que tras imponerse en la serie más rápida fue también el mejor en la final luego de 26 minutos, 59 segundos y 286 milésimas. El podio lo completaron Iansa y Reinoso, que quedaron a 676 milésimas y a siete segundos y 662 milésimas, respectivamente.

Ganar la carrera llevó a Vitar al liderazgo del campeonato, que se definirá en la próxima fecha a disputarse el fin de semana del 28 y 29 de noviembre en el autódromo de Viedma, en Río Negro.