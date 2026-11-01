Unión no aguantó la victoria y complicó su clasificación

El empate en Rosario acercó a Newell's y alejó a Unión de la clasificación.

Por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Newell’s recibió a Unión en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. El duelo por la Zona A contó con el arbitraje de Daniel Zamora, acompañado en el VAR por Germán Delfino.

El empate 1-1 favoreció a la Lepra, que alcanzó los 22 puntos y aseguró su presencia en la próxima ronda del campeonato, actualmente en el sexto lugar. En la Tabla Anual tiene 37 puntos y marcha en la 21ª posición, por lo que tendrá preocupaciones con los promedios en la próxima temporada. En la última fecha su rival será Instituto en Córdoba.

La igualdad, por otra parte, obliga a Unión a ganar en la última fecha y esperar otros resultados. Con 18 puntos está décimo, a uno de Independiente que todavía debe jugar por esta jornada (también tiene por encima a San Lorenzo). En la Tabla Anual tiene 39 y también deberá mirar de reojo la tabla de abajo. El contrincante con el que cerrará el campeonato será Vélez, al que recibirá en Santa Fe.

El partido

Para comenzar el partido, Frank Kudelka puso en cancha a: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Lucas Gómez, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro.

Los elegidos por Leonardo Madelón en el Tatengue fueron: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

La primera ocasión de riesgo del partido fue para Unión, que tuvo el centro de Brahian Cuello para el cabezazo de Marcelo Estigarribia hacia el medio. Allí, Cristian Tarragona intentó un remate que dio en un rival a poca distancia del arco y se fue desviado.

El propio Tarragona tuvo la siguiente ocasión luego de recibir un balón dentro del área, controlar y girarse en un toque para sacar un disparo de media vuelta que no sorprendió a Josué Reinatti. El arquero local reaccionó de gran manera y despejó hacia un costado.

La búsqueda del Tatengue tuvo una nueva ocasión en los pies de Julián Palacios, luego de un balón largo que Estigarribia falló al desviar y que Tarragona si acomodó para la carrera del ex San Lorenzo. Palacios tuvo control sobre el balón dentro del área grande y remató de sobrepique, pero lo hizo desviado.

Ya en la segunda mitad del encuentro llegó finalmente la apertura del marcador. Fue tras un centro desde la derecha de Cuello en la segunda jugada después de un tiro de esquina. El envío del mediocampista fue directo a la cabeza de Estigarribia, que bajó el balón al borde del área chica para Juan Ludueña. El defensor remató de cabeza al costado izquierdo de Reinatti y puso el 1-0 a los 14 minutos.

Newell’s reaccionó tras el gol y fue a buscar el empata. Estuvo cerca luego de un centro desde la izquierda de Jerónimo Russo que Matías Cóccaro no llegó a empujar y Matías Mansilla controló sin mayores problemas. Pero esa búsqueda de la Lepra le traería premio.

Fue en la siguiente jugada, a los 31 minutos del segundo tiempo, que un remate pifiado de Santiago Solari encontró el aún más pifiado rechazo de Ignacio Isla para vencer a Mansilla y estampar el 1-1 que resultaría definitivo.

Antes pudo ganarlo el conjunto anfitrión, que tuvo un intento desde el borde del área de Walter Mazzantti, cuya volea se dirigió al medio y abajo, justo a la posición de Mansilla. Al Tatengue se le escapó de forma increíble.

Video: Liga Profesional.