Alan Sosa confesó que sintió “un alivio tremendo” tras conseguir la permanencia

El arquero de Patronato, Alan Sosa, habló de un “alivio tremendo” tras conseguir la permanencia en la Primera Nacional. En rueda de prensa, el exUnión de Santa Fe y Gimnasia de Jujuy se expresó tras el empate sin goles ante Atlético de Rafaela, por la 36ª fecha de la Zona B.

“Lo primero que se me viene a la cabeza es un alivio tremendo", expresó Sosa y valoró haber cumplido el objetivo, aunque reconoció que sienten un “profundo dolor por lo que pasó el equipo” a lo largo de la temporada.

"Hoy era mantener la categoría y lo hicimos. Y parece que estamos todos contentos, pero atrás de esa efímera alegría hay un dolor profundo por todo lo que pasó el equipo, el club en general, este año", sostuvo.

“Creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un mea culpa grande porque estamos frente a una institución importante", reconoció el golero y consideró que las lesiones sufridas a lo largo de la temporada limitaron las posibilidades del equipo.

"Yo un poco lo adjudico a todas las lesiones que tuvimos este año. Yo no sé hubo un fin de semana que el técnico tuvo el plantel completo para disputar un partido", explicó y lo asoció con la participación de varios jugadores juveniles y sin experiencia en momentos calientes del campeonato.