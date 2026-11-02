Básquet 3x3: Entre Ríos se despidió en los cuartos de final de los Juegos Argentinos Urbanos

El seleccionado entrerriano tuvo una positiva labor en el Municipio de Islas Malvinas.

El seleccionado masculino de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) cumplió una destacada actuación en el Campeonato Argentino 3×3, en el marco de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), desarrollados en el municipio de Islas Malvinas, en la provincia de Buenos Aires.

El conjunto provincial ganó sus tres encuentros de la fase clasificatoria, finalizó como líder invicto de la Zona C y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado tras caer por un ajustado 18-16 frente a Mendoza.

El representativo entrerriano tuvo un comienzo positivo en la competencia al superar a Santa Fe por 15-13, en un encuentro que necesitó de tiempo suplementario para definir al ganador. Posteriormente, derrotó a La Rioja por 15-10 y consiguió su tercera victoria frente a Río Negro, por 11-6, para cerrar la primera fase con récord de tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Con el primer puesto de la Zona C, Entre Ríos accedió a los cuartos de final, donde protagonizó un partido muy parejo ante Mendoza. Finalmente, el combinado mendocino se impuso por 18-16 y dejó al equipo provincial fuera de la lucha por el título.

El equipo entrerriano fue dirigido por Francisco Silvestrini y estuvo integrado por Mateo Jacob (Olimpia de Paraná), Franco Tamiozzo (Quique Club), Santino Galli (Estudiantes de Paraná) y Franco Sánchez Trocello (Urquiza de Santa Elena), quienes representaron a la provincia en esta competencia nacional.

En la rama masculina, FeBAMBA se consagró campeón del certamen luego de superar en la final a Córdoba por 15-12.

Fuente: FBER