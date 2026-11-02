Básquet: Sionista irá por uno de la fase regular de la Liga Provincial

Sionista intentará quedarse con la posición de privilegio en la fase regular de la Liga Provincial de Básquet.

La fecha 18 de la Zona C de la Liga Provincial genera mucha expectativa porque hay mucho en juego. Sionista buscará ser el uno del campeonato, lo que le permitirá tener ventaja deportiva en todas las instancias. Recreativo y Ciclista pelean por finalizar terceros en la zona, mientras que Olimpia y Quique se juegan todo por el todo por meterse a Play In y no quedar eliminados.

Este lunes a la noche habrá partidos de alto vuelo. Todos a las 21: Olimpia–Sionista, Recreativo–Paracao, Ciclista-Talleres, Quique Club–Urquiza y Estudiantes–Independiente.

Sionista ya es primero en el grupo, pero si gana se queda con el uno de la fase Regular de los tres grupos. Recreativo y Ciclista juegan en casa en busca de ganar y esperar resultados para tratar de finalizar en el tercer puesto, si bien los dos ya están asegurados dentro de los cinco equipos de la zona que clasificarán a la siguiente instancia.

Después, Olimpia recibe al puntero y Quique al escolta. No solo buscarán dar el golpe, sino terminar en el sexto lugar que le signifique ir a Play In. Ya sin chances de nada, hoy se despiden de la competencia Paracao, Talleres y Estudiantes, señala Paraná Deportes.