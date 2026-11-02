Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

La noche del domingo en México se llevó lo que la tarde le había dado a Franco Colapinto. Los comisarios de la FIA determinaron, tras revisar telemetría y video a bordo, que el piloto argentino de Alpine no redujo suficientemente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla simple, y le aplicaron una penalización de 10 segundos que lo borró de la zona de puntos. El bonaerense, que había cruzado la meta octavo y luego ascendido al séptimo por una sanción a Oscar Piastri, terminó finalmente decimoquinto en la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México.

La infracción corresponde al Artículo B1.8.4a del reglamento de la Fórmula 1, que obliga a los pilotos a reducir la marcha y estar preparados para cambiar de dirección en zonas bajo bandera amarilla. Colapinto y su equipo presentaron telemetría y material fotográfico para demostrar que había cumplido con la normativa, pero el argumento no convenció a los comisarios. “Un examen detallado de la telemetría y la cámara a bordo no logró satisfacer a los comisarios de que el piloto hubiera reducido suficientemente la velocidad a través de ese sector”, indicó el documento oficial de la FIA. Además de los 10 segundos, Colapinto recibió un punto en su superlicencia, que lo lleva a un total de 5 en el período de 12 meses.

La penalización golpea con especial dureza si se tiene en cuenta el contexto de su carrera. Hasta ese momento, Colapinto había protagonizado uno de sus mejores fines de semana del año. Largó undécimo y, en una arrancada que ya se convirtió en su sello personal, adelantó en los primeros metros a Pierre Gasly, a Lando Norris y a Nico Hülkenberg. También se benefició del trompo de Isack Hadjar, producto del toque de George Russell, y se instaló séptimo casi de inmediato. A partir de ahí, manejó con criterio una estrategia a una sola parada, sostuvo el ritmo con los neumáticos medios y supo capturar las oportunidades que le dejó la carrera, entre ellas el incidente entre Piastri y Jack Lindblad que derivó en el abandono del inglés. Fue, en definitiva, una actuación en la que Alpine encontró en él a su mejor carta del fin de semana.

El doble golpe que dejó al equipo sin puntos

La sanción a Colapinto no fue la única mala noticia para la escudería francesa. Pierre Gasly recibió un castigo todavía más severo: stop and go convertible a tiempo, equivalente a 20 segundos, más dos puntos en su superlicencia, que llegan a acumular 2 en el período vigente. La infracción del francés fue más grave aún, porque involucró una zona con doble bandera amarilla, regulada por el Artículo B1.8.4b, que exige una reducción de velocidad más pronunciada. Los comisarios compararon la telemetría de Gasly con la de otros autos que atravesaron el mismo sector y concluyeron que la desaceleración registrada “no fue suficiente para satisfacer los requisitos de los reglamentos”.

El resultado fue contundente: Alpine terminó el Gran Premio de México sin un solo punto en el marcador. Una carrera que había lucido como una tarde de rédito para el equipo, con Colapinto mostrando un rendimiento superior al de su compañero y sumando puntos que cortarían una sequía de cuatro fechas consecutivas sin poder marcar, se convirtió en un domingo en blanco por obra de las penalizaciones poscarrera. El golpe llega en un momento particularmente sensible para la escudería, que ya había anunciado que sus monoplazas A526 no recibirán más desarrollos de aquí a fin de temporada, mientras Audi y Haas continúan actualizando sus autos y Racing Bulls consolida su posición en la lucha por el quinto lugar en el Campeonato de Constructores.

“Estoy satisfecho con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final. Tras las penalizaciones aplicadas después de la carrera, nos marchamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una lástima, dado que ambos coches habían terminado en zona de puntos. Franco completó una carrera muy buena y consistente; algo que necesitaba tras una racha de mala suerte en las últimas citas. Pierre también pilotó bien y, a pesar de haber tenido algunos problemas de potencia en la salida, hizo un gran trabajo para recuperar terreno. Por tanto, resulta frustrante no haber conseguido nada en esta carrera”, enfatizó Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería.

En cinco días, el calendario lleva a la Fórmula 1 al Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde miles de argentinos esperan a Colapinto para el Gran Premio de San Pablo.

Fuente: Infobae