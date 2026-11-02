Defensa y Justicia e Independiente igualaron en Florencio Varela

El Halcón y el Rojo igualaron 1 a 1 este lunes por la fecha 15 del Clausura.

Defensa y Justicia e Independiente igualaron 1-1 este lunes por la 15ª y penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Leandro Fernández adelantó al Halcón de Florencio Varela a los 37 minutos del primer tiempo, pero Maximiliano Meza lo igualó a los 43 de la misma mitad.

En un primer tiempo que fue de menos a más, la primera llegada al arco fue del local y se demoró 30 minutos, con un remate lejano del delantero Leandro Fernández, que parecía ser un centro pero salió al arco y se fue cerca del travesaño.

En 36 minutos, un lateral sacado rápido por el volante Maximiliano Meza dejó mano a mano a Mateo Pérez Curci, que no definió bien y le entregó la pelota en las manos al arquero Matías Borgogno.

Solo un minuto después, el Halcón se aprovechó de una defensa descoordinada y, luego de una pelota que César Pérez ganó sobre el costado derecho del área, David Barbona puso el pase atrás y Leandro Fernández abrió el marcador.

El gol de la igualdad llegó a los 43 minutos del primer tiempo, tras un penal que César Pérez le hizo a Maximiliano Meza, quien se hizo cargo del remate y, con un remate bajo abriendo el pie derecho, puso el 1-1.

En el cuarto minuto de descuento, Jeremías Lucco sufrió los buenos reflejos del arquero Santiago Mele en dos ocasiones seguidas: tras atajarle un derechazo que buscaba el ángulo, el extremo se quedó con una pelota dentro del área rival y definió bajo, pero el guardameta uruguayo alcanzó a despejar con el pie.

Ya en la segunda mitad, a los cinco minutos, un pase filtrado dejó mano a mano a Meza, aunque el mediocampista con pasado en River no pudo superar el achique efectivo de Borgogno.

El exarquero de Platense volvió a imponerse contra Maxi Meza cinco minutos más tarde, al tapar un remate muy potente y alto, aunque centralizado, con el que demostró una gran reacción a la hora de meter el manotazo.

A los 22 minutos, Leandro Fernández controló sobre el costado derecho del área rival y sorprendió con un remate desde una posición lejana, que no salió lejos del poste izquierdo de Mele.

Siete minutos después, Ezequiel Ávila pudo meter un buen remate alto y de volea dentro del área, que Borgogno alcanzó a rozar antes de que impacte en el travesaño.

En 31 minutos, Aaron Molinas abrió hacia la derecha para asistir a Fernández, luego de que Lucco no pudiera controlar, aunque el remate del experimentado atacante se fue ancho por el primer palo.

Nueve minutos más tarde, Leandro Fernández avanzó hasta el borde del área grande y sacó un zurdazo violento, que le quemó las manos al arquero Santiago Mele, que pudo poner la palma derecha para mandar la pelota al tiro de esquina, consigna NA.

El empate deja al Rojo en el octavo puesto de la zona A, con 20 puntos y tres perseguidores que pueden arrebatarle el lugar en los playoffs en la última fecha, mientras que el equipo de Julio Vaccari es cuarto en el mismo grupo con ocho unidades más.

En la última jornada, los dirigidos por Jadson Viera recibirán a Deportivo Riestra mientras que el Halcón deberá visitar a Boca, ambos con fecha y hora a confirmar.