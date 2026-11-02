Dos jugadoras de Rocamora integran el quinteto ideal de la Liga Nacional Femenina de Básquet

Florencia Losada y Santina Cherot Magri, entre las mejores de la tercera semana.

Dos jugadoras de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay integran el quinteto ideal de la tercera semana de la Liga Nacional Femenina de Básquet. Se trata de Florencia Losada y Santina Cherot Magri, quienes se desempeñan como base y alera, respectivamente.

Losada se instaló entre las mejores de la semana con 20 puntos y 23 de valoración, mientras que la jugadora formada en Regatas Uruguay totalizó 26 unidades y 26 de valoración.

Cabe destacar que ambas fueron clave en la victoria del Rojo en tiempo suplementario ante Hindú Club de Córdoba por 81 a 70 (66), que dejó al equipo de Sabrina Scévola en lo más alto de la Conferencia Norte.

Las otras integrantes del quinteto son la escolta Stefanía Lucero, de Chañares (27 tantos y 31 de valoración), la ala-pivote Vanessa Fausto Goncalves, de Ferro Carril Oeste (13 y 21), y la pivote Florencia Fernández (14 puntos, 15 rebotes y 26 de valoración).

Fotos: Prensa Rocamora