El paranaense Agustín Asmu avanzó a octavos en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El paranaense ganó dos partidos en la fase de grupos y este martes jugará octavos de final.

El paranaense Agustín Asmu se metió entre los mejores 16 del tenis de mesa masculino de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Este lunes consiguió su segunda victoria en el torneo al vencer al brasileño Felipe Okano por 3 a 2 y de clasificó segundo en el grupo 1, con parciales de 4-11, 11-5, 11-8, 2-11 y 11-1.

Asmu, único entrerriano en esta edición de los YOG (Youth Olympics Games, por sus siglas en inglés), avanzó de fase detrás del japonés Ryuusel Kawakami, su verdugo en el debut y se instaló en los octavos de final.

El representante argentino cayó con el nipón por 3 a 0 (11-5, 11-5 y 11-7) y le ganó al beninés Ganiou Abdourahaman por 3 a 0 (11-5, 11-6 y 11-5), durante la primera jornada de competencia. Este lunes ganó un clásico sudamericano para avanzar de ronda en la histórica cita en suelo africano.

Este martes, a partir de las 12.45 (hora argentina), el tenista de mesa formado en Aspatem (Asociación Paranaense de Tenis de Mesa) jugará en octavos de final ante el chino Li Hechen, buscando un lugar en cuartos de final.