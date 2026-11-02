En Inglaterra fulminaron a Lisandro Martínez tras su insólita expulsión: “Es el peor jugador de la Premier”

El entrerriano Lisandro Martínez está en el ojo de la tormenta en Inglaterra luego de su insólita expulsión en la caída del Manchester United 2-0 ante Chelsea este sábado por la Premier League. La prensa británica apuntó directamente contra el defensor nacido en Gualeguay luego de su error y lo calificaron como “el peor jugador en lo que va de la temporada”.

La acción que desató la polémica sucedió a los 15 minutos del segundo tiempo del duelo disputado en Stamford Bridge, cuando los de Manchester ya estaban abajo en el marcador. El ex Newell’s y Defensa y Justicia le dio un manotazo en la cara a Wesley Fofana en su intento porque el francés no cabecera la pelota en un córner y el árbitro Peter Bankes fue llamado por el VAR para revisar la infracción.

Finalmente, el juez decidió mostrarle la segunda amarilla y, como Licha ya estaba amonestado, dejó a su equipo con uno menos y con un penal en contra, el cual Cole Palmer cambió por gol para sentenciar el resultado en favor del local.

Como era de esperar, las críticas contra el argentino no tardaron en llegar. El periodista británico Michael Cox en su columna para The Athletic fulminó al zaguero central de 28 años y lo calificó como “el peor jugador de la Premier League en lo que va de la temporada”.

Para justificar su afirmación, el periodista remarcó los recientes errores que cometió el entrerriano en los últimos encuentros. Además de su expulsión ante Chelsea, remarcó su gol en contra ante Fulham y sus flojas actuaciones ante Tottenham y Bournemouth.

Cox lo señaló como “el culpable de que Manchester United haya perdido puntos en los tres partidos”. No solo eso, sino que pidió sin rodeos que deje de formar parte del 11 titular de Michael Carrick: “No se puede alinear a un jugador que constantemente le cuesta puntos al equipo con errores que, más que nada, demuestran su falta de compromiso”.

Por último, puso en duda la continuidad de Martínez en el club y deslizó que jugar en el Atlético Madrid junto a su compatriota Cristian Romero, a quien también criticó con dureza en su artículo, sería su mejor opción. “Independientemente de las decisiones de su selección, parece poco probable que Martínez esté en el United el año que viene por estas fechas”, sentenció.

Lo cierto es que el United atraviesa un oscuro presente futbolístico, ya que se ubica 17° en el certamen inglés con apenas siete puntos tras nueve fechas disputadas. Sin embargo, culpar solo a un jugador por la pésima actualidad de los Red Devils no parece lo más acertado.